電電公會推TEEMA科學園區 21日招商論壇聚焦墨西哥

台灣電機電子工業同業公會積極推動TEEMA科學園區招商作業，公會今天表示，將於21日舉行TEEMA科學園區招商說明會暨墨西哥投資論壇，電電公會理事長劉揚偉將現場致詞。

劉揚偉先前表示，TEEMA科學園區規劃在美國亞利桑那州和德州、墨西哥、波蘭、印度等4國推動設立，第5地可能規劃在菲律賓。他評估，美國亞利桑那州和德州TEEMA科學園區規劃預計最快今年底明朗、1年內落實；波蘭TEEMA科學園區進展可期，印度市場陸續勘察當地狀況。

劉揚偉分析，主權人工智慧（AI）已發展為「主權AI資料基礎設施」（sovereign AI data Infrastructure），不僅AI資料中心朝向在地化，AI資料中心的供應鏈也在地化，未來10年相關趨勢正在形成，因此電電公會提出TEEMA科學園區，因應硬體製造生產分散在不同區域的供應鏈在地化發展趨勢。

鴻海集團董事長劉揚偉先前表示，電電公會作為推動TEEMA科學園區主體，鴻海集團可進一步協助，攜手東元電機和中鼎工程等布局園區規劃、調查研究與興建等作業，也規劃籌組金融團隊提供支持方案，有興趣成員包括花旗銀行、西班牙對外銀行、中國信託銀行、中國輸出入銀行等。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在6月下旬宣布，台灣電電公會推動的TEEMA科技園區將落腳波蘭下西里西亞省（Dolny Śląsk）的米恩基尼亞（Miękinia）。

經濟部當時表示，TEEMA海外園區首重於在地市場、產業鏈結合，預期未來波蘭園區將聚焦人工智慧AI應用和電動車供應鏈合作；此外，TEEMA也針對美國、墨西哥評估設點，期盼今年底前定案。