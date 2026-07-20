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高純度六氟化鎢缺料減產衝擊半導體？供應鏈看原料無斷供
近期市場流傳屬於台積電（2330）等半導體大廠氣體供應商的日本特殊氣體供應商Central Glass因缺料將停產全球高純度六氟化鎢（tungsten hexafluoride，WF₆），引發外界關注對半導體市場的干擾，對此供應鏈與供應商皆提到，目前看氣體鎢粉原料無斷供，仍有多項替代方案預期對產業影響有限，惟生產成本因通膨已持續提高。
業界也說，依據台積電年報九大氣體供應商在特殊氣體供應來源多元，預期不受單一情況影響。
供應鏈也提到，目前鎢粉原料無斷供的狀況，另一家高純度六氟化鎢日本供應大廠關東電化工業（Kanto Denka Kogyo）也已積極調度原料，7月開始半數原料來自於美國與日本本地，另外半數則來自中國大陸。
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