政府灑千億元助攻中小微型企業 華碩、微星攜手軟體業者問診開藥方

「光賣硬體是沒有用的！」AI時代，品牌PC大廠紛紛改採以軟帶硬策略，結合第三方夥伴推解決方案，讓不會用但想用的企業快速導入。微星（2377）結合資策會開發，華碩（2357）結合目標200家ISV（獨立軟體商），搭上政府推動8年補助1,000億元政策，要讓中小微型企業加速升級。

政府推動百工百業用AI，產業創新條例增加投資於人工智慧產品或服務可享有投資抵減，行政院長卓榮泰也透露正研擬「中小微企業轉型升級發展條例」草案，規劃未來8年，投入1,000億元預算協助中小微企業轉型升級，等於每年相當250億元預算。

看好中小企業有升級需求，但有不知怎麼做、缺乏資訊人才的痛點，電腦品牌大廠紛紛跨刀趁勢轉型，跟軟體技術商合作，期望以軟體解決方案帶動硬體銷售。

軟體帶頭衝 打進新市場

華碩在台灣商用電腦市占率4成，稱霸市場，要再向上成長，必須尋求突破口。「有一家通路夥伴，一直想把華碩硬體打入當地飯店市場，但一直沒有機會，他們來找我們談，希望用軟體解決方案先打入，後面再賣進去硬體。」華碩聯合科技總經理廖逸翔表示。

華碩宣布推出「ASUS Expert Hub 解方任意門」，一個專為台灣中小企業（SMB）打造的一站式數位轉型平台，就是鎖定170萬家中小企業，期望傳統的硬體供應商轉型為解決方案商，解決中小企業不會挑軟體，缺乏IT人才資源，預算有限且各種系統分散的痛點。

為此，華碩除推出「EIP 數位大門」企業單一帳號登入平台，讓一個入口串連多種軟體服務，方便管理，同時打造商城提供「純軟體媒合、純軟體整合、軟硬體整合（如雲端搭配地端伺服器）」等彈性的商業模式。

為此華碩聯合科技組織人力也轉型，編列超過15位各垂直產業專業顧問，跟ISV夥伴合作，開發各種商業解決方案，讓企業主可以登入選購1～5人或500人以上適合的商用軟體。

解決方案助攻 中小企業營收衝40%

華碩表示，目前商用營收中，35%來自中小企業，超過65%還是大型企業或政府，透過這次活動拓展中小企業市場，目標營收占比可以一舉拉高至40%。

華碩聯合科技系統事業發展經理姜彥呈表示，先前拜訪知名羊肉爐店，發現老闆人手不足，又不熟悉網路行銷，經過瞭解導入網紅媒合平台，解決店家無力聘請行銷團隊的問題，直接在平台上完成網紅發包與合約簽署等服務，簡化數位行銷痛點。

姜彥呈表示，有一家精釀啤酒客戶，會員資料散落在電商、門市POS與APP，想要導入AI，華碩也建議必須做「會員資料清洗」與資料標準化，這些都是產業顧問才能提供的建議服務。

目前華碩該平台上已有60家ISV推出100多款軟體產品服務，目標年底提高至200款，2027年底衝上400款服務。

微星RTX SPARK硬體搭軟體出擊 Router聰明節費3~4成

不只是華碩提供先診斷再開藥方的軟硬整合服務，微星也宣布攜手資策會提供AI PC Edge AI產業合作平台，要讓企業快速用AI。微星科技產品長彭仁坊表示，許多客戶喊要買AI PC，但問要做什麼用？客戶卻說不出所以然，這讓團隊意識到：光賣硬體是不夠的，要從用戶取回資訊解決痛點。

為此，微星與資策會AI架構師合作，理解客戶所屬行業如航空業或金融業痛點，搭配對應語言模型及技能，運用知識圖譜和 RAG技術，把醫療、法律等行業專門用語「剝離」並分類出來，讓AI懂行業專用語言。

微星也將於第3季末推出RTX Spark N1X筆電及桌機，搭配資策會AI軟體入口平台銷售，彭仁坊表示，該桌機機種搭載1000Tops算力，功耗達140W，兼顧工作跟娛樂，鎖定Agent Ai與創作者，可以幫Token重度用戶（每月花200～300美元）透過地端算力節省費用3~4成。

若以128G頂級規格硬體來說，一台15萬元，雖價格不斐，但省下的雲端費用跟時間，對AI重度用戶而言，幾個月就能感受到划算效果，彭仁坊也坦言，一般筆電跑「會議音檔轉會議記錄」要20~30分鐘，但該機器只要3分鐘。

未來AI模型算力費用差異變化大，如何配置地端算力使用，將成AI Agent用戶關鍵，微星「軟體部門」也與資策會合作Router，讓機器可以聰明幫用戶判斷什麼任務可以交給地端算力服務，幫客戶省錢。

看好AI應用成企業轉型剛需，以及企業資料不上雲痛點，華碩跟微星不約而同，結合第三方軟體應用夥伴，搶進解決方案新戰場，要幫中小企業把脈問診開出數位轉型升級良方。