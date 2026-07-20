聽新聞
0:00 / 0:00

宣明智腦硬膜外出血緊急開刀 手術順利

聯合報／ 記者李孟珊郭政芬王駿杰／連線報導
聯電榮譽副董事長宣明智傳出因腦硬膜外出血緊急開刀。聯合報系資料照
聯電榮譽副董事長宣明智傳出因腦硬膜外出血緊急開刀。聯合報系資料照

聯電榮譽副董事長宣明智傳出因腦硬膜外出血緊急開刀，宣明智特助黃志浩昨天表示，宣明智上午自住家緊急送醫，經腦神經醫師進行手術，目前已移至加護病房休養。

宣明智兒子、宣捷幹細胞董事長宣昶有在臉書發文寫下「一起為宣爸集氣，脫離危險！」聯電則回應，深感遺憾與不捨，衷心祈福、誠摯集氣，視家屬任何需要，將盡力提供協助。

七十四歲宣明智，是台灣半導體產業發展重要人物之一。他於一九八二年獲聯電榮譽董事長曹興誠重用，從業務員一路歷練，短短九年升任總經理，參與聯電從台灣半導體產業草創，一路走向專業晶圓代工與國際市場的關鍵轉型。

在聯電期間，宣明智不僅扮演專業經理人角色，更以善於整合資源、投資布局及扶植新創聞名，被外界譽為半導體業「點子王」、「創業教父」。直至二○○八年逐步淡出聯電經營核心後，宣明智轉而投入生技、電動車及教育等領域。他曾笑稱，當半導體成為顯學後，「留下來的邊際效益不高了」，因此選擇再次挑戰新的產業領域。

宣明智 聯電 曹興誠

延伸閱讀

宣明智送醫 聯電：視家屬任何需要 將盡力提供協助

從聯電老將到生技造山者 宣明智手術順利、移至加護病房

聯電榮譽副董宣明智驚傳送醫 兒宣昶有發文：為宣爸集氣脫離危險

聯電榮譽副董事長宣明智因這原因送醫開刀 手術已完成轉加護病房

相關新聞

宣明智腦硬膜外出血緊急開刀 手術順利

聯電榮譽副董事長宣明智傳出因腦硬膜外出血緊急開刀，宣明智特助黃志浩昨天表示，宣明智上午自住家緊急送醫，經腦神經醫師進行手術，目前已移至加護病房休養。

財富效應 資金「股轉房」 豪宅買氣先反應

儘管台股上周五因恐慌性賣壓導致指數重挫，但今年上半年行情大好，帶動市場出現「股轉房」現象。

逾半民眾想從股轉房 但還要等等

ＡＩ熱潮帶動台股指數大漲，帶動的財富效應讓不少民眾開始規畫「股轉房」。不過，相較於高資產族已先將部分資金布局豪宅市場，一般購屋族仍選擇繼續留在股市。房仲業者最新調查顯示，超過五成受訪者打算未來將股票獲利投入房地產，但真正準備立即買房的人僅約一成不到，主要希望等待股市繼續上攻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。