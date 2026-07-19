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聯電 AI 訂單大爆滿 高通、英特爾、晟碟等大咖都上門下單

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

聯電（2303）受惠高通英特爾、晟碟（Sandisk）等美系大客戶訂單強勁，矽中介層（Interposer）、深溝槽電容（DTC）、矽光子等先進封裝與AI特殊製程訂單爆滿，傳出評估擴建南科12AP7廠區，大啖AI商機。

高通、英特爾等美系大客戶持續加單之餘，聯電同步搭上AI帶來的電源管理晶片（PMIC）需求熱潮，PMIC代工接單同步暢旺，呼應台積電（2330）董事長魏哲家上周於法說會指出，目前成熟製程真正供不應求的產品，主要集中在與AI相關的應用，尤其是PMIC與感測器（Sensors）等兩大領域的說法。

聯電昨（19）日不評論市場傳聞，強調目前AI需求確實相當強勁，正持續評估客戶未來需求，不僅台灣廠區具備擴充空間，新加坡及日本生產基地亦仍有發展空間，將依市場需求審慎規劃後續產能布局。

消息人士透露，聯電順利搭上這波由AI需求熱潮帶動的成熟製程需求列車，正積極深化與美系大廠合作，逐步由傳統成熟製程代工，延伸至前段晶圓製造與先進封裝整合。

聯電已切入高通AI資料中心及邊緣運算生態系，提供矽中介層、DTC及晶圓對晶圓混合鍵合等整合製造技術。

聯電並與英特爾採共同開發模式，攜手打造12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程平台，鎖定WiFi、物聯網、網通及行動通訊基礎建設等應用，結合英特爾在美國亞利桑那州的製造資源，以及聯電在成熟及特殊製程的量產經驗，預計2026年交付製程設計套件，目標2027年量產。

晟碟方面，聯電合作重點在採用混合鍵合技術的記憶體堆疊架構。業界說明，Hybrid Bonding可在不使用傳統微凸塊的情況下，直接進行晶圓或晶粒間的銅對銅互連，具備縮小接點間距、提高互連密度、降低訊號延遲及功耗等優勢，有助提升記憶體堆疊後的頻寬、容量與傳輸效率。

因應AI相關應用接單熱潮，供應鏈透露，聯電正規劃南科12AP7廠區擴建方案，新增月產能上看5萬片，主要鎖定55、65奈米以上特殊製程，並強化DTC、矽中介層、TGV及矽光子等AI相關應用。

據了解，12AP7現階段有三種擴建方案，除擴充既有P7廠區外，也預留P8發展空間，業界認為，主要就是為了因應AI伺服器、高速運算及先進封裝需求快速成長。

業界分析，聯電積極強化在矽中介層、DTC、Hybrid Bonding及矽光子等技術量能，將成熟製程能力延伸至AI封裝供應鏈，伴隨相關訂單持續放量，若12AP7擴產計畫順利推進，可望提高高附加價值特殊製程比重，並成為未來營運成長重要新動能。

英特爾 高通 聯電

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74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。宣明智開刀消息曝光後，宣明智的媒體群組也發布消息，希望關心的民眾靜候開刀結果，一起為宣董集氣禱告。

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