屋頂型太陽能新政策將上路 長尾商機不容小覷

國內屋頂型太陽能新政策將於8月1日上路，儘管初期商機主要集中在基礎建設，但後續維運、售電商機也不容小覷；業界人士表示，新制具長尾效益，具備一條龍服務的太陽能業者將更具市場競爭優勢。

太陽能模組平均壽命為20至25年，因此當全台新建大樓屋頂都強制安裝光電後，後續維護商機將在三至五年後開始爆發，尤其是高樓層屋頂光電會有清洗、防漏水檢查、逆變器耗損替換等，這些都是後續長尾效益下帶來的新商機。

業界人士表示，一次性商機是賣模組、建工程，而長期商機則是簽訂20年維運合約，後者屬高黏著度服務模式，能為太陽能廠創造穩健的常態性現金流。

此外，由於新建案、擴建、改建等建築物在不久後都會安裝太陽能光電，藉此聚合成一座又一座的虛擬電廠，因此綠電交易商機也會順勢而起。