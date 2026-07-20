屋頂型新政策8月上路 太陽能模組廠迎百億商機

國內屋頂型太陽能新政策將在8月1日上路，預料每年將新增660MW（千瓩）的光電容量，帶來逾百億元市場產值，有望掀起史上最大的內需拉貨潮，包括聯合再生（3576）、元晶（6443）、茂迪（6244）、安集（6477）等四大模組廠均已摩拳擦掌，準備迎接新商機。

法人認為，台灣屋頂型太陽能新政策將在第3季起陸續發酵，市場商機將率先集中在基礎建設部分，包括太陽能模組、逆變器、鋼構、營造與施工等，有望為產業注入一劑強心針，太陽能業者亦有望迎來市場春燕。

據了解，屋頂型太陽能新制將要求新建、增建或改建建築物，若面積達1,000平方公尺（約300坪）以上，每20平方公尺需設置1瓩（kW）光電，帶動市場需求升溫。

根據內政部與經濟部估算，台灣屋頂光電新制每年將帶來660MW的太陽能裝置容量，可供應約20萬戶家庭的年用電需求；業界人士指出，去年台灣新增的光電容量約1.3GW（百萬瓩），換言之，光電新制帶來的新增容量，是去年整體容量的五成，市場商機可觀。

此外，由於此政策帶有強制種電意味，且每年都會有新建案、擴建等需求，將大幅翻轉台灣綠能版圖，對本土太陽能產業鏈帶來深遠的結構性影響，各家模組廠均樂觀其成。

業界人士指出，新制上路後，在新建物方面，建商一開工就必須將光電納為標配， 直接為太陽能模組廠挹注穩定訂單，而改建、擴建部分也須採購太陽能模組，將為產業創造剛性需求。

針對太陽能屋頂新政策，國內太陽能模組廠均表示樂觀其成。其中，聯合再生已與不少建商接洽中，也將積極提升屋頂型太陽能模組的產能，以滿足市場需求。