快訊

世足賽／阿根廷梅西先發上場 冠軍戰對西班牙一開賽就打破兩項紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

屋頂型新政策8月上路 太陽能模組廠迎百億商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
國內屋頂型太陽能新政策將在8月1日上路，預料每年將新增660MW（千瓩）的光電容量，帶來逾百億元市場產值。太陽能示意圖。 聯合報系資料庫
國內屋頂型太陽能新政策將在8月1日上路，預料每年將新增660MW（千瓩）的光電容量，帶來逾百億元市場產值。太陽能示意圖。 聯合報系資料庫

國內屋頂型太陽能新政策將在8月1日上路，預料每年將新增660MW（千瓩）的光電容量，帶來逾百億元市場產值，有望掀起史上最大的內需拉貨潮，包括聯合再生（3576）、元晶（6443）、茂迪（6244）、安集（6477）等四大模組廠均已摩拳擦掌，準備迎接新商機。

法人認為，台灣屋頂型太陽能新政策將在第3季起陸續發酵，市場商機將率先集中在基礎建設部分，包括太陽能模組、逆變器、鋼構、營造與施工等，有望為產業注入一劑強心針，太陽能業者亦有望迎來市場春燕。

據了解，屋頂型太陽能新制將要求新建、增建或改建建築物，若面積達1,000平方公尺（約300坪）以上，每20平方公尺需設置1瓩（kW）光電，帶動市場需求升溫。

根據內政部與經濟部估算，台灣屋頂光電新制每年將帶來660MW的太陽能裝置容量，可供應約20萬戶家庭的年用電需求；業界人士指出，去年台灣新增的光電容量約1.3GW（百萬瓩），換言之，光電新制帶來的新增容量，是去年整體容量的五成，市場商機可觀。

此外，由於此政策帶有強制種電意味，且每年都會有新建案、擴建等需求，將大幅翻轉台灣綠能版圖，對本土太陽能產業鏈帶來深遠的結構性影響，各家模組廠均樂觀其成。

業界人士指出，新制上路後，在新建物方面，建商一開工就必須將光電納為標配， 直接為太陽能模組廠挹注穩定訂單，而改建、擴建部分也須採購太陽能模組，將為產業創造剛性需求。

針對太陽能屋頂新政策，國內太陽能模組廠均表示樂觀其成。其中，聯合再生已與不少建商接洽中，也將積極提升屋頂型太陽能模組的產能，以滿足市場需求。

太陽能 茂迪 元晶

延伸閱讀

台積電擴產 辛耘、弘塑訂單追著跑

經部擬強制用電大戶設發電、儲能設備「這些產業」400多家者受影響

國際小學堂／美中印逆向擴建煤電 各有苦衷

台積電重金擴產 協力廠看俏

相關新聞

陸AI新模型Kimi K3問世 美中差距縮至3個月

中美在ＡＩ領域競爭越來越激烈，大陸ＡＩ企業月之暗面（Moonshot AI）近日推出最新模型Kimi K3，在多項測試中超越競爭對手，部分性能媲美OpenAI及Anthropic的頂尖產品，引起科技界關注。深度求索（DeepSeek）也傳最快廿日推出Ｖ4正式版，性能直追OpenAI最新模型GPT-5.6。美國專家分析，大陸開源模型與美國前沿模型的差距，可能縮短到二至三個月。

鴻海奪SpaceX AI伺服器大單 相關業務動能將比預期強

鴻海再有AI大單落袋，首度奪下SpaceX AI伺服器代工訂單。據悉，SpaceX執行長馬斯克規劃新建逾1.3萬櫃搭載輝達GB300的AI伺服器，以一櫃單價400萬美元估算，規模高達520億美元（近新台幣1.7兆元），且第一次委由鴻海操刀，營運大補。

聯電接單爆滿 評估南科擴廠

聯電受惠高通、英特爾、晟碟（Sandisk）等美系大客戶訂單強勁，矽中介層（Interposer）、深溝槽電容（DTC）、矽光子等先進封裝與AI特殊製程訂單爆滿，傳出評估擴建南科12AP7廠區，大啖AI商機。

鴻海下一步…瞄準太空資料中心

鴻海首度拿下SpaceX AI伺服器訂單，下一步雙方將瞄準太空AI資料中心，共同完成特斯拉執行長馬斯克的太空AI大夢。

聯電切入下世代玻璃封裝技術

AI帶動先進封裝技術快速演進，聯電積極布局矽中介層（Interposer）之外，也投入下世代TGV（玻璃穿孔）封裝技術，全面搶食先進封裝商機。

屋頂型新政策8月上路 太陽能模組廠迎百億商機

國內屋頂型太陽能新政策將在8月1日上路，預料每年將新增660MW（千瓩）的光電容量，帶來逾百億元市場產值，有望掀起史上最大的內需拉貨潮，包括聯合再生、元晶、茂迪、安集等四大模組廠均已摩拳擦掌，準備迎接新商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。