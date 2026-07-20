鴻海下一步…瞄準太空資料中心

鴻海（2317）首度拿下SpaceX AI伺服器訂單，下一步雙方將瞄準太空AI資料中心，共同完成特斯拉執行長馬斯克的太空AI大夢。

業界分析，鴻海不僅在AI伺服器製造領先全球同業，更在太空產業累積多年經驗，相較於其他競業「懂AI伺服器組裝，但不懂太空技術」，或「懂太空技術的廠家不懂AI伺服器」，鴻海挾全球最大電子代工廠優勢，橫跨AI與太空領域，自然成為馬斯克邀約合作首選。

鴻海在AI伺服器代工市場已具備難以超越的技術與產能優勢，在太空產業也已有實績。鴻海集團旗下鴻佰科技正規劃攜手太空運算基礎設施商Ramon.Space打造太空資料中心，該計畫將支援地球觀測、通訊、政府任務及未來太空服務等領域的新興應用，與馬斯克的理念不謀而合。

鴻海集團自身也有開發低軌衛星「珍珠號」的經驗，並與SpaceX合作。目前珍珠號低軌衛星設計以整合鴻海自有相機酬載及內外部成熟組件為主。由於衛星產業中的核心職能在於「組裝、整合與測試（AIT）」，這與鴻海集團長期推行的CDMS商業模式高度契合。

馬斯克積極推動太空AI，規劃SpaceX最快明年就會發射第一批人工智慧衛星，並在兩年內持續擴大部署AI衛星的數量。