聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海下一步…瞄準太空資料中心

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

鴻海（2317）首度拿下SpaceX AI伺服器訂單，下一步雙方將瞄準太空AI資料中心，共同完成特斯拉執行長馬斯克的太空AI大夢。

業界分析，鴻海不僅在AI伺服器製造領先全球同業，更在太空產業累積多年經驗，相較於其他競業「懂AI伺服器組裝，但不懂太空技術」，或「懂太空技術的廠家不懂AI伺服器」，鴻海挾全球最大電子代工廠優勢，橫跨AI與太空領域，自然成為馬斯克邀約合作首選。

鴻海在AI伺服器代工市場已具備難以超越的技術與產能優勢，在太空產業也已有實績。鴻海集團旗下鴻佰科技正規劃攜手太空運算基礎設施商Ramon.Space打造太空資料中心，該計畫將支援地球觀測、通訊、政府任務及未來太空服務等領域的新興應用，與馬斯克的理念不謀而合。

鴻海集團自身也有開發低軌衛星「珍珠號」的經驗，並與SpaceX合作。目前珍珠號低軌衛星設計以整合鴻海自有相機酬載及內外部成熟組件為主。由於衛星產業中的核心職能在於「組裝、整合與測試（AIT）」，這與鴻海集團長期推行的CDMS商業模式高度契合。

馬斯克積極推動太空AI，規劃SpaceX最快明年就會發射第一批人工智慧衛星，並在兩年內持續擴大部署AI衛星的數量。

鴻海 SpaceX 伺服器

延伸閱讀

SpaceX搶美國防雲端商機

跨域團隊推王爺公上太空試航任務 下午正式升空

不只挑戰飛行 徐志敏：每個人都該有機會探索太空

廣達、緯創徵召量子電腦人才！台灣電子五哥研發落地加速搶人

相關新聞

陸AI新模型Kimi K3問世 美中差距縮至3個月

中美在ＡＩ領域競爭越來越激烈，大陸ＡＩ企業月之暗面（Moonshot AI）近日推出最新模型Kimi K3，在多項測試中超越競爭對手，部分性能媲美OpenAI及Anthropic的頂尖產品，引起科技界關注。深度求索（DeepSeek）也傳最快廿日推出Ｖ4正式版，性能直追OpenAI最新模型GPT-5.6。美國專家分析，大陸開源模型與美國前沿模型的差距，可能縮短到二至三個月。

鴻海奪SpaceX AI伺服器大單 相關業務動能將比預期強

鴻海再有AI大單落袋，首度奪下SpaceX AI伺服器代工訂單。據悉，SpaceX執行長馬斯克規劃新建逾1.3萬櫃搭載輝達GB300的AI伺服器，以一櫃單價400萬美元估算，規模高達520億美元（近新台幣1.7兆元），且第一次委由鴻海操刀，營運大補。

聯電接單爆滿 評估南科擴廠

聯電受惠高通、英特爾、晟碟（Sandisk）等美系大客戶訂單強勁，矽中介層（Interposer）、深溝槽電容（DTC）、矽光子等先進封裝與AI特殊製程訂單爆滿，傳出評估擴建南科12AP7廠區，大啖AI商機。

宣明智腦硬膜外出血緊急開刀 手術順利

聯電榮譽副董事長宣明智傳出因腦硬膜外出血緊急開刀，宣明智特助黃志浩昨天表示，宣明智上午自住家緊急送醫，經腦神經醫師進行手術，目前已移至加護病房休養。

鴻海下一步…瞄準太空資料中心

鴻海首度拿下SpaceX AI伺服器訂單，下一步雙方將瞄準太空AI資料中心，共同完成特斯拉執行長馬斯克的太空AI大夢。

聯電切入下世代玻璃封裝技術

AI帶動先進封裝技術快速演進，聯電積極布局矽中介層（Interposer）之外，也投入下世代TGV（玻璃穿孔）封裝技術，全面搶食先進封裝商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。