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立碁大轉骨！1.6T CPO模組打入北美大廠AI供應鏈 獲利迎爆發期

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

LED封裝廠立碁（8111）矽光子布局傳捷報，旗下1.6T共同封裝光學元件（CPO）模組打入北美大廠AI供應鏈，歐洲一線客戶也進入認證期，預計第4季將開花結果，挹注營收，隨著高毛利產品接棒放量，獲利可望迎來爆發期。

立碁不評論訂單與客戶，強調公司今年營運出現重大結構性轉變。法人指出，立碁以矽光子新兵之姿獲美歐大廠認可，加上新建無塵室實驗室預計8月啟用，為年底驗證與量產做好準備，下半年營運將顯著優於上半年。

隨著立碁矽光子產品於第4季與美歐客戶銜接小量出貨，高毛利產品將自明年第1季起放量，整體布局邁入收成期，長期獲利成長爆發力值得期待。

業界分析，相較於同業多提供單通道100G單一元件，立碁攜手工研院等國家隊夥伴，跳過800G直攻1.6T與3.2T高階模組，單通道達200G，大幅節省傳輸線與整合成本。法人分析，未來3.2T模組市場預估市價達2,000至3,000美元，立碁因採取完整模組出貨策略，將具備極佳的定價權與高毛利空間。

據悉，立碁9月將與工研院於國際半導體展（SEMICON Taiwan）共同設立展區，屆時將展示領先的矽光子模組技術，11月則將移師荷蘭參展，在國際舞台大秀矽光子技術的肌肉。

立碁強調，今年營運出現結構轉變，將SiP產品線劃分為低階（AI網通、3C、生醫）與高階（高階矽光子資料庫、生醫感測）兩大主軸，加計耕耘已久的機器人影像辨識模組，AI與矽光子核心業務占今年營收比重已躍升至45%，是今年營運成長最主要動能。

隨市場對AI機器人相關應用關注度升溫，立碁表示，該公司憑藉在影像辨識領域布局多年的基礎，成功切入國內前幾大系統大廠供應鏈，提供關鍵影像辨識零件並由終端大廠整合，隨著經濟部舉辦機器人發表記者會，相關產品出貨可望穩定增溫。

立碁指出，今年上半年部分工程因驗收延宕將遞延至下半年陸續認列，下半年營收將優於上半年；面對原物料上漲壓力，公司因經濟規模操作穩健，且已對部分產品小幅調漲以反映成本，整體毛利率表現維持平穩。

矽光子 歐洲

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74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。宣明智的媒體群組稍早發聲明，指宣明智因腦硬膜外出血緊急開刀救治，目前手術已完成，並已移至加護病房。

聯電榮譽副董宣明智驚傳送醫 兒宣昶有發文：為宣爸集氣脫離危險

74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。另外，宣明智兒子宣昶有也在臉書上發文，寫下「一起為宣爸集氣，脫離危險！」

宣明智傳「身體不適送醫開刀」 媒體群組發聲：請大家一起集氣禱告

74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。宣明智開刀消息曝光後，宣明智的媒體群組也發布消息，希望關心的民眾靜候開刀結果，一起為宣董集氣禱告。

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74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。

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