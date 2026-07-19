「量子版台積電」出現條件不存在？鴻海張慶瑞舉兩原因

「量子版台積電」是否將在近幾年出現？有「台灣量子電腦之父」稱號的鴻海（2317）董事張慶瑞出席「量子運算獲利高峰會」（Qubits for Profits summit）指出，目前國際局勢不存在孵化量子版的「台積電」條件，未來企業最重要是找出最佳化商業模式。

IBM第一座量子晶片代工廠Anderson獲政府注資10億美元，目標是讓美國具備生產「全球大部分量子晶圓」的能力，IonQ宣布收購晶圓廠SkyWater斥資18億美元，加速推進量產，目標2028年生產20萬個量子位元，美國的積極行動，讓《經濟學人》近期舉辦的「量子運算獲利高峰會」（Qubits for Profits summit）格外關注。

張慶瑞也受邀出席該高峰會，由於台灣在半導體業獲得空前成功，台積電在半導體先進製程領域具備寡占地位，也讓台灣獲得國際關注，現在，各國專家在高峰會開始提出：誰會成為第一家量子晶片代工廠疑問，似乎在探討誰有機會成為下一個量子版台積電。

這些提問隱約臆測量子產業也會出現一家台積電等級指標企業，對此，張慶瑞坦言這是「錯誤假設」。

他解釋，許多人預想，量子電腦的發展會重現台灣半導體產業的成功故事，如現在台積電（TSMC）成為矽時代不可或缺的製造商，未來定會有一家企業成為量子計算領域的「台積電」。但他分析：造就台積電崛起的那些條件，如今已不存在。

他指出，下一代先進製造業不太可能集中在某個單一的主導地區，而是會形成一個地理上分布廣泛的能力網絡，其中各個節點針對不同的政治與經濟制約因素進行了相應的優化。故試圖尋找一個「量子版台積電」（Quantum TSMC）的想法可能完全不現實。

他解釋兩原因，首先量子產業與1980年代的半導體革命存在著一個巨大的差異。台積電的崛起得益於全球化擴張，以及相對穩定的美國主導格局。反觀當今的量子產業，發展環境充斥著戰略博弈、出口管制以及日益高漲的技術民族主義。

各國政府正越來越主導先進技術的研發、製造及銷售布局，在量子運算領域，地緣政治陣營的歸屬已變得與工程技術實力同樣重要。

他舉柯達跟台積電的故事為對比，前者發明數位相機但錯失轉型契機，後者沒有發明電晶體但卻透過開創商業模式成功，他藉此強調，技術革命中，成功關鍵往往不在於技術突破，而在於敏銳觀察競爭規則跟商業模式的變化。

他表示，現在量子運算正在此關鍵時刻，人們往往高度關注量子位元數量、相干時間以及糾錯方案（量子位元核心技術），但這些未必能預示商業上的成功，建議企業家必須再關注於思考商業策略才能獲得成功契機。