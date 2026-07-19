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「量子版台積電」出現條件不存在？鴻海張慶瑞舉兩原因

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導

「量子版台積電」是否將在近幾年出現？有「台灣量子電腦之父」稱號的鴻海（2317）董事張慶瑞出席「量子運算獲利高峰會」（Qubits for Profits summit）指出，目前國際局勢不存在孵化量子版的「台積電」條件，未來企業最重要是找出最佳化商業模式。

IBM第一座量子晶片代工廠Anderson獲政府注資10億美元，目標是讓美國具備生產「全球大部分量子晶圓」的能力，IonQ宣布收購晶圓廠SkyWater斥資18億美元，加速推進量產，目標2028年生產20萬個量子位元，美國的積極行動，讓《經濟學人》近期舉辦的「量子運算獲利高峰會」（Qubits for Profits summit）格外關注。

張慶瑞也受邀出席該高峰會，由於台灣在半導體業獲得空前成功，台積電在半導體先進製程領域具備寡占地位，也讓台灣獲得國際關注，現在，各國專家在高峰會開始提出：誰會成為第一家量子晶片代工廠疑問，似乎在探討誰有機會成為下一個量子版台積電。

這些提問隱約臆測量子產業也會出現一家台積電等級指標企業，對此，張慶瑞坦言這是「錯誤假設」。

他解釋，許多人預想，量子電腦的發展會重現台灣半導體產業的成功故事，如現在台積電（TSMC）成為矽時代不可或缺的製造商，未來定會有一家企業成為量子計算領域的「台積電」。但他分析：造就台積電崛起的那些條件，如今已不存在。

他指出，下一代先進製造業不太可能集中在某個單一的主導地區，而是會形成一個地理上分布廣泛的能力網絡，其中各個節點針對不同的政治與經濟制約因素進行了相應的優化。故試圖尋找一個「量子版台積電」（Quantum TSMC）的想法可能完全不現實。

他解釋兩原因，首先量子產業與1980年代的半導體革命存在著一個巨大的差異。台積電的崛起得益於全球化擴張，以及相對穩定的美國主導格局。反觀當今的量子產業，發展環境充斥著戰略博弈、出口管制以及日益高漲的技術民族主義。

各國政府正越來越主導先進技術的研發、製造及銷售布局，在量子運算領域，地緣政治陣營的歸屬已變得與工程技術實力同樣重要。

他舉柯達跟台積電的故事為對比，前者發明數位相機但錯失轉型契機，後者沒有發明電晶體但卻透過開創商業模式成功，他藉此強調，技術革命中，成功關鍵往往不在於技術突破，而在於敏銳觀察競爭規則跟商業模式的變化。

他表示，現在量子運算正在此關鍵時刻，人們往往高度關注量子位元數量、相干時間以及糾錯方案（量子位元核心技術），但這些未必能預示商業上的成功，建議企業家必須再關注於思考商業策略才能獲得成功契機。

鴻海 台積電 經濟學人

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74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。另外，宣明智兒子宣昶有也在臉書上發文，寫下「一起為宣爸集氣，脫離危險！」

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74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。宣明智開刀消息曝光後，宣明智的媒體群組也發布消息，希望關心的民眾靜候開刀結果，一起為宣董集氣禱告。

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74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。

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