華碩與關渡醫院簽署MOU 打造低碳醫療數位轉型

華碩（2357）衝刺醫療業務，近期宣布與關渡醫院簽署「低碳醫療數位轉型合作備忘錄（MOU）」，導入華碩「碳數據管理平台」推動低碳醫療轉型，象徵華碩將多年永續管理實務、碳數據治理經驗及AI技術能力導入醫療場域，轉化為永續驅動創新與創造商業價值的重要實踐。

華碩共同執行長胡書賓表示，華碩長期投入永續發展與數位創新，相信科技不僅能提升營運效率，亦能成為淨零轉型的重要力量。本次與關渡醫院合作，期待雙方能透過華碩碳數據管理平台與AI賦能應用持續推動醫療院所低碳轉型，一起打造智慧永續醫療典範。

關渡醫院陳亮恭院長表示，關渡醫院一向重視醫療品質與公共醫療責任。面對氣候變遷與淨零轉型趨勢，醫療院所除了持續提供優質照護，也同步思考如何降低營運對環境的影響。此次與華碩合作，期望透過數位化平台與系統化管理工具，在既有盤查基礎上更進一步強化碳數據管理、減量規劃及永續治理能力，為智慧永續醫療建立具體可行的推動模式。

華碩以「AI-enabled Carbon Management Total Solution」為核心，透過「系統平台、AI 賦能應用與技術顧問協輔」的整合解決方案，為關渡醫院建構系統化碳管理模式，接軌國際碳盤查標準、建置減量管理能力，並運用數據支持減量決策與淨零推動，奠定低碳醫療發展的基石。

未來，華碩與關渡醫院將持續深化智慧永續醫療合作，共同推動低碳醫療模式於醫療場域的落實，為台灣醫療體系的淨零轉型與永續韌性創造長期價值。