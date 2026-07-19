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神雲科技 參展世界人工智能大會

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神達（3706）旗下神雲科技衝刺AI伺服器業務，參展2026世界人工智能大會（WAIC），以「實戰液冷，馭算AI綠能未來」為核心主題，展出全方位伺服器產品線與超高密度液冷機櫃解決方案。

面對企業從生成式AI向代理式AI（Agentic AI）的跨越發展，神雲科技推出四款涵蓋氣冷、液冷、高效能運算與高密度儲存的機櫃強力坐鎮，全方位展現軟硬體一體化的整櫃交付與生態系統整合實力，包含52U高密度AI液冷機櫃、G8825Z5 AI GPU氣冷機櫃、OCP ORv3標準液冷機櫃及TS70A-B8056 高密儲存機櫃，整合DDN方案等。

針對不同應用場景，神雲科技量身打造單機伺服器產品線，展現其作為全方位基礎架構的深厚實力，並提供多元平台，滿足AI推論、多節點OCP架構、高效能運算，與企業通用的完整需求，包含G4520G6 AI PCIe GPU伺服器、C2811Z5多節點OCP架構液冷伺服器及R2520G6 企業級伺服器。

神雲除展出三款明星單機外，展位同步展出了多款為邊緣運算及多元企業級應用場景客製化的伺服器。同時亮相了高可靠性伺服器專用主機板，與深度研發實力，全方位滿足垂直行業在智能時代下的軟硬體需求。

神達 伺服器 WAIC

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