宣明智送醫 聯電：視家屬任何需要 將盡力提供協助

聯電榮譽副董事長宣明智傳出因腦硬膜外出血緊急開刀，引發科技業關注，宣明智特助黃志浩19日表示，宣明智上午自住家緊急送醫，經腦神經醫師進行手術，目前手術已完成，並移至加護病房休養。

聯電回應，深感遺憾與不捨。衷心祈福、誠摯集氣，視家屬任何需要，將盡力提供協助。

現年74歲的宣明智，是台灣半導體產業發展史上的重要人物之一，「宣明智」三個字，長年與聯電緊密相連。他1982年獲聯電榮譽董事長曹興誠重用，從業務員一路歷練，短短九年升任總經理，參與聯電從台灣半導體產業草創時期，一路走向專業晶圓代工與國際市場的關鍵轉型。

宣明智在聯電任內最具代表性的戰役之一，是2000年的「五合一」整併案。當時聯電整合旗下聯誠、聯瑞、聯嘉、聯電及合泰等公司，宣明智曾耗時約30小時參與拍板重大決策，透過大規模資源整合，強化聯電營運規模與競爭實力，帶領公司躋身國際晶圓代工大廠之列，也成為台灣半導體產業發展歷程中的重要一役。

如今傳出緊急接受手術消息，也牽動昔日半導體老戰友及科技業界關切。