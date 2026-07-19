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宣明智送醫 聯電：視家屬任何需要 將盡力提供協助

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

聯電榮譽副董事長宣明智傳出因腦硬膜外出血緊急開刀，引發科技業關注，宣明智特助黃志浩19日表示，宣明智上午自住家緊急送醫，經腦神經醫師進行手術，目前手術已完成，並移至加護病房休養。

聯電回應，深感遺憾與不捨。衷心祈福、誠摯集氣，視家屬任何需要，將盡力提供協助。

現年74歲的宣明智，是台灣半導體產業發展史上的重要人物之一，「宣明智」三個字，長年與聯電緊密相連。他1982年獲聯電榮譽董事長曹興誠重用，從業務員一路歷練，短短九年升任總經理，參與聯電從台灣半導體產業草創時期，一路走向專業晶圓代工與國際市場的關鍵轉型。

宣明智在聯電任內最具代表性的戰役之一，是2000年的「五合一」整併案。當時聯電整合旗下聯誠、聯瑞、聯嘉、聯電及合泰等公司，宣明智曾耗時約30小時參與拍板重大決策，透過大規模資源整合，強化聯電營運規模與競爭實力，帶領公司躋身國際晶圓代工大廠之列，也成為台灣半導體產業發展歷程中的重要一役。

如今傳出緊急接受手術消息，也牽動昔日半導體老戰友及科技業界關切。

聯電 宣明智 曹興誠

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74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。宣明智的媒體群組稍早發聲明，指宣明智因腦硬膜外出血緊急開刀救治，目前手術已完成，並已移至加護病房。

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74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。另外，宣明智兒子宣昶有也在臉書上發文，寫下「一起為宣爸集氣，脫離危險！」

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74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。宣明智開刀消息曝光後，宣明智的媒體群組也發布消息，希望關心的民眾靜候開刀結果，一起為宣董集氣禱告。

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