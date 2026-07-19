從聯電老將到生技造山者 宣明智手術順利、移至加護病房

聯電榮譽副董事長宣明智19日上午驚傳身體不適緊急送醫，經院方診斷為腦硬膜外出血，隨即安排腦神經外科緊急手術。宣明智兒子、宣捷幹細胞董事長宣昶有也在臉書上發文，寫下「一起為宣爸集氣，脫離危險！」

宣明智的幕僚上午先是指出，宣董今早身體不適緊急送醫，謝謝大家的關心，但家屬的態度是先以宣董的健康為優先考量，暫不想接待任何訪客，也不對媒體朋友們有任何的意見表達，請大家靜心等待開刀結果，也一起為宣董集氣禱告。

到了19日下午再度傳出，經過一上午搶救後，宣董已完成手術，目前轉入加護病房持續接受治療與觀察，後續病況仍有待醫療團隊進一步評估。

宣明智曾擔任聯電總經理，是聯電發展的核心人物，一輩子都在半導體業工作，從聯電退休後，又投入生技領域的創業，支持宣昶有大力發展生技產業。日前宣明智在公開演講時，曾經提出台灣應該複製半導體「護國神山」的成功經驗，把生醫產業中的細胞治療與醫療器械業，打造成台灣的「第二座神山」。

他認為此刻正是最佳時機，治療「欲病」的新市場正在崛起，而台灣同時擁有半導體累積的產業能力、完整的醫療體系與資金人才，具備天時、地利、人和，「諸事俱備，只欠起而行」。

他並強調台灣文化的重要性，例如同心協力、互信互諒、無私付出等，是打造神山最寶貴的基因。這些經驗，就是發展生技產業的方法論骨架，生技業要造山，就要依循著半導體發展的邏輯打地基。至於台灣為什麼要選擇生技產業發展？他認為，因為這是人類產業史上，第三次的產業興創機會。

他把人類產業史分成三次興創，第一次是「動能」（鐵器時代）、第二次是「智能」（矽晶時代）、第三次是「生能」（細胞時代），生技就是下一個大浪。

以瑞士來對比台灣，他強調「瑞士能，台灣更能」。瑞士有世界知名的生技業，還有金融、觀光及精密鐘錶等行業，但服務業佔GDP高達70%，成長動能小；至於台灣科技製造與工業佔35%，而且持續成長，「若再加上生技產業動能，台灣將呈現大爆發」。