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從聯電老將到生技造山者 宣明智手術順利、移至加護病房

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

聯電榮譽副董事長宣明智19日上午驚傳身體不適緊急送醫，經院方診斷為腦硬膜外出血，隨即安排腦神經外科緊急手術。宣明智兒子、宣捷幹細胞董事長宣昶有也在臉書上發文，寫下「一起為宣爸集氣，脫離危險！」

宣明智的幕僚上午先是指出，宣董今早身體不適緊急送醫，謝謝大家的關心，但家屬的態度是先以宣董的健康為優先考量，暫不想接待任何訪客，也不對媒體朋友們有任何的意見表達，請大家靜心等待開刀結果，也一起為宣董集氣禱告。

到了19日下午再度傳出，經過一上午搶救後，宣董已完成手術，目前轉入加護病房持續接受治療與觀察，後續病況仍有待醫療團隊進一步評估。

宣明智曾擔任聯電總經理，是聯電發展的核心人物，一輩子都在半導體業工作，從聯電退休後，又投入生技領域的創業，支持宣昶有大力發展生技產業。日前宣明智在公開演講時，曾經提出台灣應該複製半導體「護國神山」的成功經驗，把生醫產業中的細胞治療與醫療器械業，打造成台灣的「第二座神山」。

他認為此刻正是最佳時機，治療「欲病」的新市場正在崛起，而台灣同時擁有半導體累積的產業能力、完整的醫療體系與資金人才，具備天時、地利、人和，「諸事俱備，只欠起而行」。

他並強調台灣文化的重要性，例如同心協力、互信互諒、無私付出等，是打造神山最寶貴的基因。這些經驗，就是發展生技產業的方法論骨架，生技業要造山，就要依循著半導體發展的邏輯打地基。至於台灣為什麼要選擇生技產業發展？他認為，因為這是人類產業史上，第三次的產業興創機會。

他把人類產業史分成三次興創，第一次是「動能」（鐵器時代）、第二次是「智能」（矽晶時代）、第三次是「生能」（細胞時代），生技就是下一個大浪。

以瑞士來對比台灣，他強調「瑞士能，台灣更能」。瑞士有世界知名的生技業，還有金融、觀光及精密鐘錶等行業，但服務業佔GDP高達70%，成長動能小；至於台灣科技製造與工業佔35%，而且持續成長，「若再加上生技產業動能，台灣將呈現大爆發」。

聯電 宣明智 總經理

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74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。宣明智的媒體群組稍早發聲明，指宣明智因腦硬膜外出血緊急開刀救治，目前手術已完成，並已移至加護病房。

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74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。另外，宣明智兒子宣昶有也在臉書上發文，寫下「一起為宣爸集氣，脫離危險！」

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74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。宣明智開刀消息曝光後，宣明智的媒體群組也發布消息，希望關心的民眾靜候開刀結果，一起為宣董集氣禱告。

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