聯電榮譽副董事長宣明智因這原因送醫開刀 手術已完成轉加護病房

74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。宣明智的媒體群組稍早發聲明，指宣明智因腦硬膜外出血緊急開刀救治，目前手術已完成，並已移至加護病房。

該媒體群組說，謝謝大家對於宣董的關心，讓大家擔心了。手術順利完成，並已移至加護病房。宣董是今天早上因腦硬膜外出血緊急開刀救治，感謝東元醫院醫療團隊的全力協助。接下來便是觀察及細心靜養，等待恢復。這段時間也請各位好友給予宣董及家人們妥善的照顧環境，避免前往探訪。再次由衷感謝大家的祈福。