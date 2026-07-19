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Meta擴大自研AI晶片 分析師：台廠迎客製化新局

中央社／ 台北19日電

社群龍頭Meta持續擴大人工智慧（AI）基礎設施及自研晶片版圖，引發市場對於繪圖處理器（GPU）需求可能放緩的疑慮。產業分析師表示，Meta自研特殊應用晶片（ASIC），是設計來「輔助而非取代」輝達（NVIDIA）與超微（AMD）的GPU，降低對單一晶片來源的依賴。

分析師指出，這場由科技巨頭發動的算力軍備競賽，除了讓技術領先的晶圓代工龍頭台積電「左右逢源」，也正在重塑台灣的ASIC與IP（矽智財）產業地貌，為台廠開創客製化晶片新局。

日前傳出Meta考慮出租「Meta Compute」計畫建置的多餘AI基礎設施及算力資源給外部客戶，創造新的收入來源，一度引發外界對科技巨頭縮減AI投資的揣測。不過，Counterpoint Research研究副總監王哲宏接受中央社採訪時表示，這屬於「算力資源的重新配置，而非縮減AI投資」。

王哲宏分析，Meta已將2026年資本支出調高至1250億至1450億美元（約新台幣4兆元至4.7兆元），原因是零組件成本上升以及對AI基礎設施建設持續投資。雖然Meta可能尋求提高自建基礎設施的利用率，但不代表算力過剩，目前AI算力仍供不應求，這從近期整個產業面臨的產能瓶頸就可看出。

王哲宏強調，Meta Compute算力租賃計畫的核心，在於提升基礎設施效率並強化AI商業模式，而非釋出需求疲軟的訊號。

「這將是暫時性的調整，而非長期AI投資趨勢的轉變」，他說，儘管市場情緒短期內可能出現負面反應，但超大型雲端業者仍持續擴大資本支出，預期Meta在2026年對GPU、高頻寬記憶體（HBM）或網路設備的採購不會明顯放緩。

他表示，隨著企業更加重視投資報酬率，AI資本支出的成長力道可能在2027年放緩。後續值得關注的指標是Meta、Google和Amazon的資本支出變化，截至目前這3家巨頭皆持續增加AI投資。

外傳Meta備受矚目的自研AI晶片「Iris」最快9月將量產，王哲宏認為，由於訓練最頂尖的前沿AI模型依然極度仰賴通用型GPU的強大算力，Meta開發自研晶片的目的是鎖定「推薦與排序」等推論工作負載，不僅能提升成本效益，更能在GPU供應持續吃緊的當下，降低對單一晶片來源的依賴。

「雖然客製化晶片可能減緩未來GPU採購的成長速度，但不太可能取代Meta現有的GPU部署」，王哲宏指出，在這波通用型GPU與客製化ASIC並行的雙軌浪潮下，對台積電影響依然偏向正面，因為台積電同時為AI GPU以及客製化AI ASIC的市場領先者。

王哲宏也提到，客製化AI晶片生態系正逐漸演變為由少數幾家超大型雲端業者主導的「寡占市場」。隨著市場需求逐漸轉向大規模的客製化晶片開發，將為世芯-KY、創意電子和智原科技等台灣IP與ASIC生態系業者帶來新的機會與挑戰。

晶片 Meta AMD

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