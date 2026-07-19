快訊

兩岸觀策／南海仲裁如廢紙 賴政府卻不敢說太平島非礁

吳釗燮秒揭共軍巨浪飛彈軌跡 洩漏多少台美機密？

聯電榮譽副董宣明智驚傳送醫 兒宣昶有發文：為宣爸集氣脫離危險

聯電榮譽副董宣明智驚傳送醫 兒宣昶有發文：為宣爸集氣脫離危險

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午8點左右不明原因在位於寶山的住處摔倒，送醫救治。圖／聯合報系資料照
74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午8點左右不明原因在位於寶山的住處摔倒，送醫救治。圖／聯合報系資料照

74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。另外，宣明智兒子宣昶有也在臉書上發文，寫下「一起為宣爸集氣，脫離危險！」

據悉，由於狀況尚未穩定，家屬以宣明智的健康狀況為優先考量，暫不對外說明。

地方人士指出，宣明智是台灣著名科技大老，長期從事高科技產業，不僅是晶片還跨足幹細胞生技，都做得有聲有色，由於宣明智在台灣科技業的崇高地位，各界無不希望拉攏他商界領袖身分，以吸納科技界票源。

近幾年，宣明智先後力挺新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安，且二人均順利當選，讓宣明智獲得「造王者」的美譽，他也與藍、白陣營及無黨籍政治領袖交好，常扮演協調與提供建言的角色。

聯電 宣明智 竹科

延伸閱讀

聯電榮譽副董事長宣明智送醫開刀 高虹安：希望他平安、早日康復

獨／聯電榮譽副董事長宣明智住處意識不清急送醫 醫安排開刀手術中

宣明智傳「身體不適送醫開刀」 媒體群組發聲：請大家一起集氣禱告

疑學生糾紛？大阪國中噴霧攻擊22人疼痛不適 男學生遭警方逮捕

相關新聞

聯電榮譽副董宣明智驚傳送醫 兒宣昶有發文：為宣爸集氣脫離危險

74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。另外，宣明智兒子宣昶有也在臉書上發文，寫下「一起為宣爸集氣，脫離危險！」

宣明智傳「身體不適送醫開刀」 媒體群組發聲：請大家一起集氣禱告

74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。宣明智開刀消息曝光後，宣明智的媒體群組也發布消息，希望關心的民眾靜候開刀結果，一起為宣董集氣禱告。

聯電榮譽副董事長宣明智送醫開刀 高虹安：希望他平安、早日康復

74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。

獨／聯電榮譽副董事長宣明智住處意識不清急送醫 醫安排開刀手術中

74歲的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。

台積電擴產 中砂、昇陽半添利多 本季營收有望再拚新高

台積電持續擴大先進製程產能，法人認為，供應鏈中相關材料廠包括中砂、昇陽半等都可望受惠，承接來自客戶更多先進製程應用相關訂單，同時也肩負中長期要及時擴產以因應客戶需求的重責大任，可說是甜蜜的負荷；至於從短期來看，中砂與昇陽半在第2季營收改寫新猷後，本季還有可能續攀新高峰。

台積電擴產 辛耘、弘塑訂單追著跑

台積電除了擴大先進製程產能，同時也增加先進封裝產能，為相關供應鏈帶來具延續性的可觀商機。法人表示，可預期設備商辛耘與弘塑接下來都將受惠於客戶端強勁的先進封裝設備拉貨動能，挹注業績表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。