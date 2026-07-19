聯電榮譽副董宣明智驚傳送醫 兒宣昶有發文：為宣爸集氣脫離危險

74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。另外，宣明智兒子宣昶有也在臉書上發文，寫下「一起為宣爸集氣，脫離危險！」

據悉，由於狀況尚未穩定，家屬以宣明智的健康狀況為優先考量，暫不對外說明。

地方人士指出，宣明智是台灣著名科技大老，長期從事高科技產業，不僅是晶片還跨足幹細胞生技，都做得有聲有色，由於宣明智在台灣科技業的崇高地位，各界無不希望拉攏他商界領袖身分，以吸納科技界票源。

近幾年，宣明智先後力挺新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安，且二人均順利當選，讓宣明智獲得「造王者」的美譽，他也與藍、白陣營及無黨籍政治領袖交好，常扮演協調與提供建言的角色。