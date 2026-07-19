AI應用兒少、人權與性別影響評估 專家示警深偽風險高

立法院去年底三讀通過人工智慧（AI）基本法，附帶決議要求完成兒少、人權與性別影響評估。根據數發部公告3份報告，專家評估AI應用發展對兒少、人權與性別等3大領域影響，深偽風險均排在前3名，並建議列為優先關注情境。

數發部會同國科會、衛福部、教育部、通傳會及行政院相關單位共同辦理，徵詢30名相關領域專家意見，完成「AI應用發展兒少影響評估報告」、「AI應用發展人權影響評估報告」及「AI應用發展性別影響評估報告」。

根據報告，專家對18項情境整體評分偏高，顯示兒少、人權與性別面向面臨的AI風險普遍屬中高程度。在兒少方面，專家評分「深偽冒充身分詐騙或合成性影像勒索」風險值最高；性別方面以「深偽技術對不同性別造成影響」風險值最高。

在人權方面，專家評分風險值最高3項依序為「AI技術降低網路攻擊門檻侵害隱私與資料安全」、「AI生成違法或有害內容」，以及「深偽技術冒充身分或偽造影像語音侵害人格尊嚴」。

針對AI產生的深偽風險，專家建議，在兒少方面，應採技術納管與素養教育雙軌並行，將兒少特定AI應用，如情感陪伴型聊天AI、深偽影像生成工具、自動化教育評量系統，列入後續管理對象，同時強調親職教育必要性，透過深偽識讀、AI偏見識讀等方式提升判斷能力。

在人權方面，專家認為，應將權利保障機制前置於技術開發與制度設計階段，在大規模部署前即辨識並矯正偏誤，具有預防性意義。在性別議題，專家建議，相關機關評估特定類型AI應用管理方向時，如深偽影像生成工具、AI輔助性別暴力風險評估系統，可參考此次評估所辨識的情境樣態，結合性別暴力防治實務經驗，透過跨部會及跨專業合作機制進行系統性評估。

至於人權影響評估中，專家亦關注AI技術可能降低網路攻擊門檻，進一步侵害隱私與資料安全，也可能生成違法或有害內容。專家建議，應以「預防勝於補救」為核心原則，包含在模型設計時即進行差別影響分析、訓練資料代表性檢視與風險情境模擬，於系統部署前辨識潛在不利影響。

專家指出，公部門掌握的社政、衛政及司法資料具高度敏感性，若未來導入AI系統進行分析或提供服務，應在系統設計初期即納入資料安全規劃。此外，針對AI可能降低網路攻擊門檻、生成違法或有害內容的風險，應強化生成式AI的安全防護與內容過濾機制。

數發部表示，已率先就「AI應用發展兒少影響評估報告」所識別的18項風險情境，邀集兒少領域專家、AI技術專家及相關利害關係人，於5月召開「AI應用兒少影響評估風險情境」專家會議，諮詢是否構成人工智慧基本法所定義的高風險。

數發部指出，會中專家建議列為高風險者有12項，為深偽冒充身分詐騙或合成性影像勒索、演算法推送特定內容影響兒少、AI生成/散布兒少不適內容、AI釣魚訊息影響兒少、AI操縱/欺騙能力影響兒少、蒐集兒少資料影響隱私、兒少過度依賴AI聊天機器人、錯誤/誤導資訊影響兒少判斷、AI大量生成影響學習能力、安全漏洞致兒少個資外洩、訓練資料偏誤影響兒少、無法說明與兒少有關之決定，作為相關單位後續認定AI應用兒少高風險情境及規劃相應管理措施參考。

數發部表示，3份評估報告為階段性盤點與政策觀察性質，重點在於蒐集跨領域意見與實務經驗，報告中所列優先關注情境為排序參考，並不等同人工智慧基本法所定義的法定高風險。數發部強調，已公告人工智慧風險分類框架，作為各部會識別、評估及因應風險的共同基礎，進一步推動修法或制度調整。