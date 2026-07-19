宣明智傳「身體不適送醫開刀」 媒體群組發聲：請大家一起集氣禱告

74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。宣明智開刀消息曝光後，宣明智的媒體群組也發布消息，希望關心的民眾靜候開刀結果，一起為宣董集氣禱告。

宣明智的媒體群組發聲明，指宣董今早身體不適緊急送醫，謝謝大家的關心，但家屬的態度是先以宣董的健康為優先考量，暫不想接待任何訪客，也不對媒體們有任何的意見表達，請大家靜心等待開刀結果，也一起為宣董集氣禱告。