聽新聞
0:00 / 0:00
聯電榮譽副董事長宣明智送醫開刀 高虹安：希望他平安、早日康復
74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。
對此，新竹市長高虹安指出，榮譽副董事長宣明智長期投入台灣科技產業發展，對新竹及台灣都有許多貢獻，目前最重要的是希望他平安、早日康復。至於病情，尊重本人及家屬，也尊重院方對外說明。
聯華電子榮譽副董事長宣明智是台灣著名的科技大老，長期以來從事高科技產業，近年來則頻繁以商界領袖身分實質參與政治，從早期的幕後支持者逐漸走向台前，宣明智也與多位藍、白陣營及無黨籍政治領袖交好，常扮演協調與提供建言的角色。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。