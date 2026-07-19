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聯電榮譽副董事長宣明智送醫開刀 高虹安也回應了

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聯電榮譽副董事長宣明智送醫開刀 高虹安：希望他平安、早日康復

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫。圖／聯合報系資料照
74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫。圖／聯合報系資料照

74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。

對此，新竹市長高虹安指出，榮譽副董事長宣明智長期投入台灣科技產業發展，對新竹及台灣都有許多貢獻，目前最重要的是希望他平安、早日康復。至於病情，尊重本人及家屬，也尊重院方對外說明。

聯華電子榮譽副董事長宣明智是台灣著名的科技大老，長期以來從事高科技產業，近年來則頻繁以商界領袖身分實質參與政治，從早期的幕後支持者逐漸走向台前，宣明智也與多位藍、白陣營及無黨籍政治領袖交好，常扮演協調與提供建言的角色。

新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照

聯電 高虹安 宣明智

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