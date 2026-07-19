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獨／聯電榮譽副董事長宣明智住處意識不清急送醫 醫安排開刀手術中

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獨／聯電榮譽副董事長宣明智住處意識不清急送醫 醫安排開刀手術中

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹即時報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩近日拜會聯電榮譽副董事長宣明智，針對電動車與智慧交通應用、高科技產業城市賦能等議題交流。圖／徐欣瑩辦公室提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩近日拜會聯電榮譽副董事長宣明智，針對電動車與智慧交通應用、高科技產業城市賦能等議題交流。圖／徐欣瑩辦公室提供

74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午不明原因在位從寶山住家送醫，意識不清，消防局獲報派員趕抵，緊急將宣明智送醫急救，據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術，細節仍待釐清。

聯華電子榮譽副董事長宣明智是台灣著名的科技大老，長期以來從事高科技產業，近年來則頻繁以商界領袖身分實質參與政治，從早期的幕後支持者逐漸走向台前，宣明智也與多位藍、白陣營及無黨籍政治領袖，包括柯文哲、侯友宜、郭台銘交好，常扮演協調與提供建言的角色。

將代表國民黨角逐年底新竹縣長的立委徐欣瑩曾於本月7日拜會宣明智，針對電動車與智慧交通應用、高科技產業城市賦能等議題交流。宣明智與徐欣瑩同為交通大學校友，兩人互稱學長、學妹，席間徐欣瑩尋求支持，宣明智回應「大家都說我們是交大幫，什麼是『幫』，就是幫忙的意思。」

74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午8點左右不明原因在位於寶山的住處摔倒，送醫救治。圖／聯合報系資料照
74歲、被譽為竹科大老的聯電榮譽副董事長宣明智今天上午8點左右不明原因在位於寶山的住處摔倒，送醫救治。圖／聯合報系資料照

宣明智 聯電 侯友宜

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