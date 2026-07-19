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台積電擴產 辛耘、弘塑訂單追著跑

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

台積電（2330）除了擴大先進製程產能，同時也增加先進封裝產能，為相關供應鏈帶來具延續性的可觀商機。法人表示，可預期設備商辛耘（3583）與弘塑（3131）接下來都將受惠於客戶端強勁的先進封裝設備拉貨動能，挹注業績表現。

辛耘上半年合併營收為61.1億元，年增6.7%，為歷年同期新高表現。其去年業績首度突破百億元大關，法人預期該公司今年營收表現有望持續升溫，改寫新猷。

辛耘估計，今年包括自製設備與再生晶圓在內的自製業務表現將大幅成長，合計所占整體業績比重將首度超越五成。同時，展望後續營運，該公司認為，2027年也將是非常好的一年，部分客戶給的訂單展望已達2028年。

辛耘強調，依照現階段公司策略，不會等客戶先給足全部訂單再動作，而是會根據市場狀況，評估推算客戶可能的需求來進行產能計畫。

除了自製設備生產量能持續擴大，在再生晶圓方面，辛耘去年底湖口廠已增加5萬片月產能，使得總產能達21萬片，今年底預計將再增加4萬片月產能，推升總產能至每月25萬片。

辛耘目前正在擴建湖口二廠，預計今年底完成，另一方面，該公司也在台南安定興建新廠。

至於弘塑方面，也被客戶設備訂單追著跑。該公司先前提及，訂單增加速度超乎想像，估計現階段產能僅可滿足客戶訂單約三分之一，甚至四分之一，推估整體訂單到2030年前都不會減少。

弘塑已連兩年業績攀上歷史新高峰，今年上半年合併營收33.22億元，年增15.7%，也是歷年同期新高表現。

弘塑 辛耘 營收 台積電

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