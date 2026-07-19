台積電擴產 中砂、昇陽半添利多 本季營收有望再拚新高

台積電（2330）持續擴大先進製程產能，法人認為，供應鏈中相關材料廠包括中砂（1560）、昇陽半（8028）等都可望受惠，承接來自客戶更多先進製程應用相關訂單，同時也肩負中長期要及時擴產以因應客戶需求的重責大任，可說是甜蜜的負荷；至於從短期來看，中砂與昇陽半在第2季營收改寫新猷後，本季還有可能續攀新高峰。

台積電近日在法說會中提到，正加大資本投資以增加產能。該公司將於美國亞利桑那州再增加1,000億美元的投資，未來幾年內在台灣興建13座先進製程晶圓廠與先進封裝廠，並持續在台投資。

中砂的半導體業務主要供應鑽石碟與再生晶圓，該公司6月與第2季業績雙創新高，單季業績已連三季改寫紀錄，上半年合併營收為47.85億元，年增23%。中砂董事長林伯全日前表示，預期下半年的營運表現將優於上半年。

法人指出，在鑽石碟與再生晶圓新產能助攻之下，中砂第3季業績應可持續更新歷史紀錄。該公司今年不只首度賺進超過一個股本在望，如果下半年成長動能格外強勁，甚至有機會提前一年，在今年就叩關年度營收首次達百億元的目標。

中砂正持續進行鑽石碟擴產，後續也已規畫興建新廠。林伯全估計，接下來三年，該公司鑽石碟業務的年複合成長率可能達15%至20%。

同時，在晶圓再生業務方面，中砂進行擴充，其12吋再生晶圓月產能於近期已提升到40萬片，下一階段還將著手在北台灣覓地興建再生晶圓新廠。

另外，昇陽半是再生晶圓大廠， 已連二個月、連續四個季度業績創新高，上半年合併營收27.3億元，年增28.4%。法人推估，隨著公司擴產腳步前進，第3季業績應可繼續創造新紀錄。

為因應客戶端需求，昇陽半再生晶圓擴產腳步不停歇，月產能預期今年底前擴增至120萬片，另外，該公司正興建中港廠Fab3B，估計在2027年底可量產啟用。

昇陽半董事長梁明成先前表示，旗下再生晶圓業務希望能跟隨客戶成長動能提升，目前在AI方面，包括GPU與高頻寬記憶體（HBM）都是著力重點，很多再生晶圓需求是因為先進製程而產生。

在晶圓薄化業務方面，梁明成說，昇陽半這三年來轉型集中發展AI應用，例如高功率或高電流應用等，相關需求也愈來愈多。