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三星倫敦發表折疊機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

智慧手機品牌大廠三星預計在台灣時間22日晚間9時於倫敦舉辦發表會，本次邀請函上的圖示採用「撕開」標籤的設計，似乎在暗示傳聞已久的寬版折疊機即將登場，為折疊機設計樹立新標竿。

據外電指出，三星今年將首度擴大折疊機產品陣容，一口氣推出三款機種，包含最高階的Z Fold8 Ultra、採用全新寬螢幕四比三設計的Z Fold8及小折疊Z Flip8，藉此全面搶攻折疊機所有價格帶的市場商機。

業界人士認為，雖然三星往年都會在這個時間點推出折疊機新品，但今年傳出首度擴大機種陣容，顯然是叫陣蘋果稍晚將推出的折疊iPhone，宣示自身龍頭地位的意圖相當濃厚。

業界人士進一步分析，儘管當前手機記憶體供應相當吃緊，但由於三星自家就生產記憶體，在備貨量上應不成問題，加上比蘋果折疊iPhone早推出，可享有市場先機的優勢，預料今年三星在折疊機產業仍具有相當話語權。

另一方面，由於今年以來包括石英元件、功率放大器、記憶體、主晶片等手機零組件都陸續漲價，推估三星新款折疊機應該也會同步調漲價格，藉此維持自身利潤，但消費者是否埋單，後續仍有待觀察。

三星 倫敦 iPhone

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