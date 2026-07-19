聽新聞
0:00 / 0:00

隱形冠軍／台大創創：電電數位滿足樸素需求 加速建護城河

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電電數位獲得經濟日報舉辦第十屆創業之星選秀大賽冠軍，評審團代表、台大創創執行長林文欽認為，電電數位從一個樸素的需求出發，卻解決電動車主很大的問題，串連資訊流、金流，甚至成為Google Maps圖資夥伴，成為勝出關鍵，後續期待壯大創新服務護城河，擴大國際市場布局。

林文欽指出，本屆比賽，參加團隊選擇產業包含永續、生醫等，電電數位則選擇EV（電動車）相關賽道，團隊也擁有阿里巴巴的運營經驗，選擇一個快速切入的方式，打造電動車充電整合服務及充電漫遊服務。

林文欽認為，串連電動車充電品牌及充電資訊雖是一個樸素的需求，但卻解決車主擔憂沒電以及找不到充電站的焦慮問題，電電數位打造一個新的入口平台後，除串連資訊流，更整合信用卡及電子支付等金流，同時，擁有具備商業潛力的數據，未來可進行電量使用預測及電力調節等。

林文欽指出，電電數位也以此吸引一批電動車車主用戶擁抱創新科技；加上電電數位圖資領先及細膩，甚至成為Google Maps圖資夥伴，全聯旗下全支付及遠傳電信也成為合作夥伴，未來也會吸引關注食衣住行服務的業者參與合作。

阿里巴巴 電力 電動車

延伸閱讀

寧德時代鈉電池儲能攻歐 2027年起部署新系統

紐時賞析／美國AI用電暴增的解方：從家庭開始

WAIC兩岸論壇！陸國台辦：兩岸優勢互補 積極推動深度融合

亞洲生技大會 打造新護國神山人才庫

相關新聞

台積電擴產 中砂、昇陽半添利多 本季營收有望再拚新高

台積電持續擴大先進製程產能，法人認為，供應鏈中相關材料廠包括中砂、昇陽半等都可望受惠，承接來自客戶更多先進製程應用相關訂單，同時也肩負中長期要及時擴產以因應客戶需求的重責大任，可說是甜蜜的負荷；至於從短期來看，中砂與昇陽半在第2季營收改寫新猷後，本季還有可能續攀新高峰。

隱形冠軍／電電數位解決電動車主痛點 旗下 AmpGO 打造充電地圖與漫遊平台

全球積極推動淨零碳排，電動車是未來趨勢，但對車主來說「充電、里程焦慮」永遠是最大痛點，電電數位旗下「AmpGO」打造全台最大的電動車充電地圖與首個充電漫遊平台，解決痛點，更被譽為是「電動車救星」。

隱形冠軍／電電數位執行長張政文土法煉鋼 挑戰變機會

「Be stubborn on the long-term vision, but flexible on the details. （對願景保持執著，但對執行細節保持靈活）」是全球電商龍頭亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）名言，這段話被電電數位執行長張政文放在辦公室出口最顯眼的地方，時時提醒自己。

隱形冠軍／電電數位充電界的 Agoda 將攻向海外

電電數位從AmpGO電動車充電地圖出發，累積用戶、站點、充電數據的規模優勢，更拉抬DENHub商業訂閱模式，從流量與生態，驅動雙引擎成長模式，電電數位執行長張政文指出，現在拓展充電選址加盟的新商模，更跨向海外市場，建構APAC充電漫遊平台。

隱形冠軍／台大創創：電電數位滿足樸素需求 加速建護城河

電電數位獲得經濟日報舉辦第十屆創業之星選秀大賽冠軍，評審團代表、台大創創執行長林文欽認為，電電數位從一個樸素的需求出發，卻解決電動車主很大的問題，串連資訊流、金流，甚至成為Google Maps圖資夥伴，成為勝出關鍵，後續期待壯大創新服務護城河，擴大國際市場布局。

台積電擴產 辛耘、弘塑訂單追著跑

台積電除了擴大先進製程產能，同時也增加先進封裝產能，為相關供應鏈帶來具延續性的可觀商機。法人表示，可預期設備商辛耘與弘塑接下來都將受惠於客戶端強勁的先進封裝設備拉貨動能，挹注業績表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。