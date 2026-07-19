隱形冠軍／台大創創：電電數位滿足樸素需求 加速建護城河

電電數位獲得經濟日報舉辦第十屆創業之星選秀大賽冠軍，評審團代表、台大創創執行長林文欽認為，電電數位從一個樸素的需求出發，卻解決電動車主很大的問題，串連資訊流、金流，甚至成為Google Maps圖資夥伴，成為勝出關鍵，後續期待壯大創新服務護城河，擴大國際市場布局。

林文欽指出，本屆比賽，參加團隊選擇產業包含永續、生醫等，電電數位則選擇EV（電動車）相關賽道，團隊也擁有阿里巴巴的運營經驗，選擇一個快速切入的方式，打造電動車充電整合服務及充電漫遊服務。

林文欽認為，串連電動車充電品牌及充電資訊雖是一個樸素的需求，但卻解決車主擔憂沒電以及找不到充電站的焦慮問題，電電數位打造一個新的入口平台後，除串連資訊流，更整合信用卡及電子支付等金流，同時，擁有具備商業潛力的數據，未來可進行電量使用預測及電力調節等。

林文欽指出，電電數位也以此吸引一批電動車車主用戶擁抱創新科技；加上電電數位圖資領先及細膩，甚至成為Google Maps圖資夥伴，全聯旗下全支付及遠傳電信也成為合作夥伴，未來也會吸引關注食衣住行服務的業者參與合作。