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隱形冠軍／電電數位充電界的 Agoda 將攻向海外

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電電數位從AmpGO電動車充電地圖出發，累積用戶、站點、充電數據的規模優勢，更拉抬DENHub商業訂閱模式，從流量與生態，驅動雙引擎成長模式，電電數位執行長張政文指出，現在拓展充電選址加盟的新商模，更跨向海外市場，建構APAC充電漫遊平台。

電電數位營收來源包含AmpGO電動車充電地圖、DENHub充電漫遊的商業訂閱兩大核心，涵蓋充電漫遊、平台導流、廣告收入、會員訂閱、授權等。

張政文分享，AmpGO電動車充電地圖是面對消費者服務，就像是「充電界的Agoda」，除了交易金流，還有導流服務、廣告等收入；DENHub商業訂閱包含API授權，車廠，超級Apps合作以及車隊合作，已經導入合作夥伴包含特斯拉、賓士、Google Maps、全支付、JOWUA、工研院及LINEGO等。

張政文認為，電電數位擁有超過12萬用戶，與全市場九成電動車車主有高頻互動流量，擁有超過2萬個充電營運商夥伴、逾800個充電漫遊站點，超過10萬筆充電訂單，已經建構全台最大充電行為數據庫，建構生態夥伴付費合作的商業模式。

電電數位持續建構新的商業模式，攜手營運商業者、大股東星舟，打造充電選址加盟新模式，媒合營運商、地主及投資人，透過平台累積的區域流量進行充電站點的地點分析，讓地主快速評估決策是否將土地作為充電站使用，從評估決策、加入充電營運、建置充電樁及營運等一站購足，預計年底前可望有20個案場導入。

近一年電電數位用戶數年增2.8倍，充電營收年增3.18倍，驗證台灣充電漫遊市場，證明平台模式具備規模化潛力。電電數位更要以台灣成功經驗，邁向國際市場，張政文規劃，電電數位要打造APAC充電漫遊聯盟，讓電動車暢行亞洲無縫充電，釋出技術能力，攜手大股東星舟、在地業者搶進市場，已經打入新加坡、越南，泰國，整合1.2萬隻充電樁，更要前進韓國、日本、澳洲、紐西蘭等，擴大充電漫遊服務的企業授權，成為「充電漫遊界的VISA」。

電動車 Agoda

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