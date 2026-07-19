隱形冠軍／電電數位執行長張政文土法煉鋼 挑戰變機會

「Be stubborn on the long-term vision, but flexible on the details. （對願景保持執著，但對執行細節保持靈活）」是全球電商龍頭亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）名言，這段話被電電數位執行長張政文放在辦公室出口最顯眼的地方，時時提醒自己。

創業前，張政文曾在和碩負責前沿技術開發，後來進入中國阿里巴巴等互聯網公司，累積對於產業發展趨勢的敏銳度，以及各車廠合作的經驗。

三年前回台，張政文看到台灣電動車充電市場發展契機，又期許自己迎接新的人生挑戰。他坦言，常思考是平台（公司）提供自己能力；還是自己也有能力長出一個「平台」。

驅使讓他毅然投入創業，選擇的題目就是自己熟悉的充電漫遊平台，更時時提醒自己，執著於對電動車充電漫遊市場的信念，更要對執行過程保持靈活。

會議室牆上寫的「No step, No miles.」，更是張政文體現「一步一腳印」的翻版。張政文說，我相信「走著走著，總會有人願意跟你走在一起」，即使都是用「很土」的方法跨出第一步。

電電數位第一個企業客戶專案是特斯拉，創業初期將辦公室設在特斯拉樓上，張政文天天問他們是否有什麼地方可以幫忙；第一個充電樁合作夥伴是只有兩個站點的小營運商；第一批電動車主客戶願意下載，是靠著跟充電營運商購買優惠券吸引而來。第一個授權案是Google Maps，靠的是LinkedIn上的陌生開發，進而敲開大門；第一個旅宿充電地圖更是從訂房網中，撈出擁有充電樁設備的民宿露營地資料，請工讀生一家家打電話完備上千家的旅宿資訊。

不怕辛苦，卻也不是一帆風順，「募資」讓張政文印象深刻。他笑著說，「見了超過200個投資人，然後被199個人拒絕。」張政文回想，多數投資人都覺得市場很小，甚至質疑有發展天花板，籌資過程很艱辛，透過各種方法解決投資人的疑慮，最後即使是提出最多質疑意見的投資人，離開前都會問電電數位需要多少資金，讓自己倍感欣慰。

「關鍵在於找到對的受眾，關注攜手發展的想像空間及價值」是張政文籌資的心得。最後電電數位接收泓德能源旗下電動車充電營運商星舟快充的策略投資，將擴大服務布局及海外市場。