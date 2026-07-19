隱形冠軍／電電數位解決電動車主痛點 旗下 AmpGO 打造充電地圖與漫遊平台

全球積極推動淨零碳排，電動車是未來趨勢，但對車主來說「充電、里程焦慮」永遠是最大痛點，電電數位旗下「AmpGO」打造全台最大的電動車充電地圖與首個充電漫遊平台，解決痛點，更被譽為是「電動車救星」。

經濟日報第十屆創業之星選秀大賽事前決選，電電數位就以串連電動車充電的資訊流、金流，打造台灣電動車充電生態系等優勢，拿下公司組冠軍。

三年前台灣電動車市場處於發展初期，各大廠充電站點無法互通，站點在哪？充電樁規格是慢充站還是快充站？「充電」變成一大難題，也成為一般油車車主很難跨向電動車的關鍵。

那時創辦人暨執行長張政文剛回台，看到「挑戰」也看到「機會」，因為他親眼見證電動車快速發展趨勢，中國市場是第一次，台灣市場是第二次。

曾在和碩及阿里巴巴任職，歷經技術開發、資通訊整合專案，擁有與國際車廠合作經驗，加上身為電動車主，且熟悉電動車市場發展趨勢，張政文2024年正式創立電電數位；更將過去曾共事、且深具默契的夥伴一個個拉進團隊，現在團隊成員來自亞馬遜、阿里巴巴、和碩、華碩及中華電信等綠色出行生態服務的世界500強。

團隊成員傑出 來自500強企業

張政文坦言，充電漫遊平台的服務與商業模式非首創，中國及歐洲都有成功案例。

台灣則因為充電營運商各做各的，反而讓電電數位有機會在「產業夾縫中求生存」。

張政文笑著說，剛開始電電數位就像傻子，一個個搜集站點資訊，甚至為了搜集旅宿及露營地充電樁資訊，透過訂房網站資料，一個個打電話搜集資料，光旅宿業就累積了1,000個點。

搜集完充電站資訊還不夠，要建構充電漫遊平台，得跟充電營運商建立合作關係。但小蝦米要跟大公司談合作談串接，難度非常高。

張政文分享，在中國的經驗是「鄉村包圍城市」永遠屢試不爽，電電數位第一個充電品牌合作夥伴是一個只有兩個站點小營運商。

但各家充電營運商都擁有自己的API，進行充電樁、App會員串接，每一家欄位、格式不同，自成聯盟與體系，要串接彼此的資訊是暨麻煩又辛苦的事情，電電數位透過軟體介接解決，讓充電營運商可以提升充電樁效率，又不用增加成本。

搜集站點資訊 覆蓋率超過99%

張政文說，充電營運商投資數百萬蓋充電站，電電數位的價值就是讓站點可以快速被看見、被使用、快速回本；營運商加入後，使用率提升三成以上，轉化率提升200%。

現在電電數位擁有20家充電品牌夥伴，累計800個站點，是全台最大跨品牌充電漫遊平台，站點資訊覆蓋率超過99%，讓AmpGO電動車充電地圖，變成充電站的致勝財富密碼。

另一方面，要說服車主「再」下載一個App也不容易。張政文將電商業界的信仰「多好快省」延伸成電電數位的核心理念，讓消費者選擇最多，快速決策，好的使用體驗，快速取得相對物美價廉的東西；更從複製電商行銷策略，發放折價券、滿額折抵、訂閱制、不同時段差別電價等等，每個月從充電收入中抓出一定比例行銷費用，推升用戶數、提升用戶黏著度。

串連充電站點、電動車主，緊接著電電數位開始串「支付」，張政文回想，那時推動群眾募資，讓車主參與、許願串接「金流」，在各車主支持下，成功讓支付平台看到電動車主的需求，開啟支付合作，服務更便利，也讓會員數快速成長，近13萬電動車主使用，市占率九成。

現在電電數位甚至可依照不同季節、景點推出「電站旅宿地圖」，不僅可從景點來看充電站點，沿路規劃旅途間的充電站點，更成為Google Maps充電站資訊供應商，未來可望在Google Maps上啟動充電付款等。

今年電電數位與全聯旗下全支付深度合作，車主可以從全支付App進入AmpGO充電地圖，透過一站式功能整合，將電動車充電場景納入全支付生活圈。

電電數位也獲得國際智慧能源品牌泓德能源旗下電動車充電營運商星舟快充策略投資，星舟持股約49%，創業團隊51%，未來雙方攜手擴大創新服務及市場版圖。