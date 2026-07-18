AI 浪潮之下歡慶18周年慶 蔣萬安：光華數位新天地再次復興

陪伴無數消費者成長的光華數位新天地迎來18周年，今年以「未來上線」為主題，18日盛大舉辦開幕記者會，正式揭開周年慶序幕。台北市長蔣萬安在致詞時表示，隨著AI的浪潮，也讓光華數位新天地再次地復興起來，真的要看相關AI的產品，就要來到光華數位新天地，非常感謝大家這麼用心的付出，讓這邊成為一個所有不只是AI產品、3C電腦周邊產品要採購、要來的地方。

光華數位新天地周年慶活動結合經典回憶與未來科技兩大主軸，串聯品牌展演、科技體驗、互動遊戲、限時優惠及周末主題活動，邀請民眾一同走進光華，解鎖未來、升級裝備。

蔣萬安回憶，20年前、當時光華商場還在橋下的時候，「我在還念書，我也常常會來這邊買想要看的雜誌、漫畫、電腦周邊的商品等等」，當時也因為光華橋整個結構有安全疑慮，所以當時決定把它拆除，包括橋下的商場。但是2008年進入到新的大樓後，走過這18個年頭，非常非常地不容易。

蔣萬安表示，記得剛當市長的時候， 里長們就有反映店鋪有點老舊。所以特別撥了4,700萬，讓包括兩個貨梯、十個電扶梯又全面地更新；另外，也協助包括像周年慶宣傳行銷的經費，把它提高到180萬；地下一樓的停車場，還有機械停車的設備，也再投入4,100萬來全面地把它更新，在施工期間，包括電扶梯也好，地下的機械停車設備，可能會造成幾個樓層店家的影響，因此也減租50％，減輕大家的負擔。

他說，非常謝謝數位新天地夥伴給市府的反映，市府一定站在各位的立場，跟大家站在一起，看怎麼把這邊做得更好，更多人來，而且面對未來AI趨勢，可以預見未來光華數位新天地的前景無可限量。

光華數位新天地表示，18周年不僅象徵一個重要里程碑，更代表科技生活持續進化的全新起點。本次周年慶特別以「未來上線」為概念，透過AI應用、智慧科技、電競娛樂、潮流文化及跨世代經典回憶等元素，打造兼具科技感與娛樂性的沉浸式體驗，讓民眾感受科技如何融入生活，並共同迎接未來數位新時代。

活動期間將集結眾多知名品牌與科技大廠共同參與，帶來最新科技產品展示、體驗活動與限定優惠方案，涵蓋AI PC、高效能電競設備、智慧家電、創作者設備及數位生活應用等熱門話題產品，讓消費者一次掌握最新科技趨勢。

為呼應「經典回味×新潮科技」主題，活動也將帶領民眾從促銷暢玩經典小遊戲，光華數位新天地誠摯邀請全台民眾於周年慶期間走進光華，共同參與這場結合科技、娛樂與生活的年度盛會。在18周年的重要時刻，一起登入未來、探索無限可能，體驗屬於每個人的科技新篇章。