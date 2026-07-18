雲端巨擘資本支出估降溫

超大規模雲端業者（Hyperscaler）正遭遇資本支出紀律壓力。分析師預期AI支出熱潮將會降溫，預估2027年增幅將降至25%，2028年再降到6%，部分投資人也已悄悄預先布局。

瑞銀（UBS）估算，微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet與Meta今年資本支出將大增76%至6,730億美元，但明年增幅將驟降至25%，2028年更將降至6%。

Edmond de Rothschild資產管理全球股票投資組合經理人博沙德表示，超大規模雲端服務商的資本支出成長趨緩，有助減輕現金流壓力，卻是半導體產業的利空。他已削減半導體股部位，認為其估值相對於市場預期已經過高。

LFG+ZEST投資長康卡等基金經理人減持記憶體晶片與晶片設備股，轉向增持亞馬遜等雲端巨擘與醫療股，並買進部分半導體股的賣權，押注股價下跌。

市場並未全面看空AI需求。晨星數據顯示，聚焦於晶片的基金今年1-5月依然大舉吸金，淨流入額達創紀錄的100億美元。另據美國銀行（BofA）的7月基金經理人調查，82%受訪者認為半導體是最擁擠的交易，但沒人再放空。

DWS資深投資組合經理人蘭娜預期，科技巨擘在財報季的發言仍將支持未來投資，買方對2027年的支出預測還是遠高於分析師預估。

富達投資（Fidelity）全球總體經濟主管提莫認為，運算需求依然強勁，最近的跌勢可能只是漲多後的震盪，但投資人仍應分散布局，「AI題材還在持續，獲利仍在支持這個趨勢」。