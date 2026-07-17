澄清賣股傳聞 國巨：大股東持股無變動

近日股票社群媒體與市場傳說都提及國巨（2327）公司大股東「陳氏傳承公司」股票解質押，可能出售或轉讓國巨公司持股之消息，消息甚囂塵上，國巨昨（17）日發聲明澄清，未收到股東任何股權變動之申報或通知，持股並無變動。

國巨強調，陳氏傳承公司目前持有國巨約1.41億股，持股比率6.82%，也是持股5%以上大股東暨法人董事。國巨指出，證券交易法相關規定，若大股東及內部人進行持股轉讓，依法應辦理事前申報。但迄今未收到該股東任何股權變動之申報或通知。

國巨表示，凡依法應揭露之重大訊息及股權變動資訊，都會依法即時公告，以維護所有投資人權益。公司可以理解市場投資人對公司發展和股東動態關注，但應該以公開資訊觀測站及公司正式公告資訊為參考依據。