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新應材斥資45億元擴產能 本土半導體鏈自主化再邁大步

經濟日報／ 記者洪安怡籃珮禎／台北報導
半導體特用化學材料大廠新應材規劃斥資約45.2億元，在龍潭科學園區興建智慧化工廠與實驗室。記者李珣瑛／攝影
半導體特用化學材料大廠新應材規劃斥資約45.2億元，在龍潭科學園區興建智慧化工廠與實驗室。記者李珣瑛／攝影

半導體先進製程在地化浪潮來襲，本土關鍵材料大廠再度啟動大手筆投資。投資台灣事務所昨（17）日通過六家企業擴大投資台灣。其中半導體特用化學材料大廠新應材（4749）規劃斥資約45.2億元，在龍潭科學園區興建智慧化工廠與實驗室，這也是新應材第三度加碼台灣，凸顯本土半導體供應鏈自主化的強勁動能。

新應材為國內少數能提供半導體先進製程與先進封裝等關鍵化學品的廠商，產品涵蓋微影製程光阻劑與周邊材料、2D及3D晶圓級封裝製程特用材料等。公司早在2019年便通過中小企業方案，隨後於2023年加碼21億元，在南科高雄園區建置二期廠房並擴充台南廠產線。

針對本次第三度擴大投資，市場解讀是為了配合客戶半導體先進製程及先進封裝需求強勁有關，但截稿前尚未取得公司回應。

新應材在台大舉布局生產基地，南科高雄一廠產能今年邁向滿載、高雄二期廠預計明年第1季量產N3與N2製程材料，加碼龍潭新廠展現深耕先進製程光阻劑與2D、3D晶圓級封裝材料的決心。

新應材看好，在微影光阻材料EBR和BARC順利打入2奈米供應鏈的效益帶動下，未來營運續以維持雙位數成長為目標，半導體產品營收成長看逾15%。

投資台灣事務所發言人陳明珠分析，新應材此次大動作加碼，核心驅動力來自於近期台灣半導體產業的蓬勃市況，以及核心客戶強力推進「供應鏈在地化」的策略需求。

除新應材外，其餘還有五家企業通過擴大投資台灣方案，包括貫理工業、埔豐新技材料、合億國際、利汎科技及巧新科技旗下子公司伽億。

半導體 中小企業 應材

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