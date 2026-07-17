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Google最強AI模型延遲亮相 五大代工廠 基本面仍樂觀
近期AI利空頻傳，外電報導，Google旗艦AI模型Gemini 3.5 Pro推出時程已落後數個月，主要是不斷調整生成程式碼的表現，此舉影響市場對AI獲利的信心，鴻海（2317）、廣達、緯創、英業達、緯穎等AI伺服器代工廠近期股價承壓。但法人指出，這波訂單能見度幾乎確定放眼到2028年，代工廠營運基本面仍相當樂觀。
法人指出，從產業面角度來看，北美前五大CSP廠持續擴大採購AI伺服器狀況並未改變，對ODM廠今年下半年業績仍舊抱持樂觀態度，預期今年營運將有續創新高，且2027年業績將可望再締新猷。輝達Vera Rubin新AI平台打造的伺服器將於今年下半年進入量產階段，首批客戶將包含北美前五大CSP廠，這波商機將讓鴻海、廣達、緯創、仁寶、英業達等代工廠都有望通吃。
AI代工廠昨日市值一口氣少了2,970億元，鴻海單日減少1,192億元為最多，市值從前一日的3.40兆元降至約3.28兆元。
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