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Google最強AI模型 延遲亮相…Gemini 3.5 Pro落後預定時程數月

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，Google最強大的旗艦人工智慧（AI）模型Gemini 3.5 Pro推出時程已落後好幾個月。 路透
知情人士透露，Google最強大的旗艦人工智慧（AI）模型Gemini 3.5 Pro推出時程已落後好幾個月。 路透

知情人士透露，Google最強大的旗艦人工智慧（AI）模型Gemini 3.5 Pro推出時程已落後好幾個月，原因是該公司一直花時間試圖提升模型能力，尤其是生成程式碼方面的表現，拖累母公司Alphabet股價16日收盤重挫4.4%，17日早盤仍下跌逾2%。

彭博資訊報導，Google延後推出Gemini 3.5 Pro模型，已引發工程師、AI研究人員及管理層不滿，許多人擔心隨著Anthropic和OpenAI相繼推出能力超越Gemini的模型，Google面臨失去市場競爭優勢的風險。市場原本預期Google會在5月推出Gemini 3.5 Pro。

Alphabet股價走勢
Alphabet股價走勢

知情人士說，Google在發表模型前，須經過多層決策與審核，還要將AI技術整合至龐大產品組合，包括搜尋、地圖及YouTube，這些因素都可能導致產品延後發表。消息人士表示，要讓Google各部門朝同一方向推進，難度不亞於「把整片海洋煮沸」。

此外，Google也持續與近來加強監管最先進AI模型的美國政府保持溝通，討論Gemini的能力，及整體產業應採行的AI安全標準。

相較下，OpenAI和Meta最近都推出新模型，生成程式碼的能力進一步領先Google現有產品。知情人士透露，Google在6月底更新用於訓練Gemini的資料，希望改善程式設計能力，但結果令人失望。

Google則表示，「我們正快速推出涵蓋各類用途的模型，同時維持對客戶而言極具成本效益的服務」，「我們正與合作夥伴測試Gemini 3.5 Pro、升級版Flash模型及其他模型，同時也正與美國政府就模型測試及更廣泛的監管框架進行具建設性的合作」。

消息人士說，Google共同創辦人布林等高層一直主張應加快腳步，把握AI程式設計領域的機會，卻受到內部派系角力的拖累。Google Cloud、Google DeepMind，以及負責Android作業系統的團隊，都在研發針對開發者的AI程式設計工具，部分消費者產品團隊也參與，反映Google內部資源與策略分散的情況。

Google Alphabet OpenAI

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