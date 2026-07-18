鴻海擬賣5,544張臻鼎股

鴻海（2317）昨（17）日預先申報，將處分臻鼎股票5,544張，每單位價格及交易總金額將依後續實際處分價格計算後另行公告。交易後，鴻海仍透過富士康持有臻鼎2億9,997萬1,627股，持股比率27.05％，仍為最大單一股東，不會改變目前董事席次狀況。

臻鼎原先是鴻海集團旗下PCB事業部，在2006年獨立設立控股公司，2011年回台掛牌上市，鴻海一直都是臻鼎最大單一股東。外界推測，富士康出售持股可能是因應臻鼎旗下小金雞禮鼎半導體將赴香港掛牌交易。

觀察鴻海當前營運版圖，除了臻鼎之外，同時還握有訊芯、鴻準、樺漢、AMAX-KY等上市櫃公司，跨足AI伺服器代工、機殼及機構件、半導體封測、散熱等領域，海外有工業富聯、富智康、夏普等大廠，分別在上海、香港及東京等交易所掛牌上市。隨著臻鼎旗下小金雞禮鼎半導體將赴香港掛牌上市，將可望讓鴻海營運含金量再度提升。

觀察鴻海營運表現，6月合併營收8,217.6億元，月減4.3%，年增52.1%；第2季合併營收為2.51兆元，年增39.8%；2026年上半年合併營收4.64兆元，年增34.9%。

鴻海預期，本季AI機櫃保持成長趨勢，且ICT產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，第3季整體營運將會有季增及年增的表現，仍需持續關注全球政經局勢變化與影響。

法人看好，鴻海下半年將可望受惠於AI伺服器需求持續升溫，帶動營運表現不斷走強，全年業績表現將有望繳出明顯優於去年的成績單。