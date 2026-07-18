資策會：半導體地位穩固 預估2030年境內產能占比79%

全球政經變局加速供應鏈板塊挪移，台灣在半導體產業的核心地位仍無可替代。根據資策會統計，我國半導體廠產能目前仍高度集中於本土，台灣境內產能比重高達83%，海外布局則僅占17%，預估至2030年，台灣的半導體生產重心地位依舊穩固，產能占比仍將維持在79%左右。

中經院昨（17）日舉辦「國際投資新趨勢下我國重點產業的投資布局與挑戰」研討會。資策會產業情報研究所所長洪春暉指出，過去供應鏈驅動是以「成本」為導向，逐水草而居；但是近年地緣政治對抗、戰爭等非經濟因素崛起，通膨與地緣衝突已躍升為廠商選擇生產地點的首要考量，特別是先進國家在經歷疫情晶片荒後，紛紛強調供應鏈的韌性與安全。

面對歐美日等國積極強調半導體供應鏈自主，美國總統川普更喊出2028年全球市占率要達到50%的目標，外界始終憂心台灣半導體產業恐面臨外流風險。對此，洪春暉表示，根據資策會統計2026年現況，台灣半導體產能仍高度集中，有高達83%留在國內，其餘則分布在中國大陸10%、日本3%、新加坡3%、美國1%。

洪春暉說，若從個別廠商的國內外布局觀察，台積電（2330）在台灣境內的產能占比高達86%，聯電為61%，世界先進為87%，力積電更達到100%全數留在國內。相較之下，國際大廠的產能分布顯得分散，三星在韓國國內產能為82%、SK海力士63%、英特爾61%、恩智浦40%，美光甚至僅有19%在美國本土，顯見台灣半導體廠對於海外布局相對謹慎。

資策會並預估，即便到了2030年，台灣半導體產業產能仍有79%根留台灣，屆時中國大陸占比將下降至8%，日本提升至5%，新加坡、美國與德國則分別為4%、3%與1%。