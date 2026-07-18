聽新聞
0:00 / 0:00

資策會：半導體地位穩固 預估2030年境內產能占比79%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

全球政經變局加速供應鏈板塊挪移，台灣在半導體產業的核心地位仍無可替代。根據資策會統計，我國半導體廠產能目前仍高度集中於本土，台灣境內產能比重高達83%，海外布局則僅占17%，預估至2030年，台灣的半導體生產重心地位依舊穩固，產能占比仍將維持在79%左右。

中經院昨（17）日舉辦「國際投資新趨勢下我國重點產業的投資布局與挑戰」研討會。資策會產業情報研究所所長洪春暉指出，過去供應鏈驅動是以「成本」為導向，逐水草而居；但是近年地緣政治對抗、戰爭等非經濟因素崛起，通膨與地緣衝突已躍升為廠商選擇生產地點的首要考量，特別是先進國家在經歷疫情晶片荒後，紛紛強調供應鏈的韌性與安全。

面對歐美日等國積極強調半導體供應鏈自主，美國總統川普更喊出2028年全球市占率要達到50%的目標，外界始終憂心台灣半導體產業恐面臨外流風險。對此，洪春暉表示，根據資策會統計2026年現況，台灣半導體產能仍高度集中，有高達83%留在國內，其餘則分布在中國大陸10%、日本3%、新加坡3%、美國1%。

洪春暉說，若從個別廠商的國內外布局觀察，台積電（2330）在台灣境內的產能占比高達86%，聯電為61%，世界先進為87%，力積電更達到100%全數留在國內。相較之下，國際大廠的產能分布顯得分散，三星在韓國國內產能為82%、SK海力士63%、英特爾61%、恩智浦40%，美光甚至僅有19%在美國本土，顯見台灣半導體廠對於海外布局相對謹慎。

資策會並預估，即便到了2030年，台灣半導體產業產能仍有79%根留台灣，屆時中國大陸占比將下降至8%，日本提升至5%，新加坡、美國與德國則分別為4%、3%與1%。

半導體 資策會 中經院

延伸閱讀

台積電擴大對美投資 政院：優先確保產能、先進技術根留台灣

台積電擴大加碼投資美國千億美元 行政院說話了

新聞分析／台積布局 助台灣更有話語權

台積電加碼投資美國 財經官員分析「有助鞏固全球競爭優勢」

相關新聞

蔡司：全球半導體產值2030年衝2.5兆美元

蔡司（ZEISS）半導體製造技術（SMT）事業技術長湯瑪斯（Thomas Stammler）16日表示，在AI浪潮、高頻寬記憶體 （HBM）需求激增，及先進製程和先進封裝的大量投資挹注下，全球半導體產值預計將提前在2026年達到 1兆美元（較原先預測的2030年提早四年達標），他樂觀預期至2030年可望再倍增至上看2.5兆美元。

雲端巨擘資本支出估降溫

超大規模雲端業者（Hyperscaler）正遭遇資本支出紀律壓力。分析師預期AI支出熱潮將會降溫，預估2027年增幅將降至25%，2028年再降到6%，部分投資人也已悄悄預先布局。

鴻海擬賣5,544張臻鼎股

鴻海昨（17）日預先申報，將處分臻鼎股票5,544張，每單位價格及交易總金額將依後續實際處分價格計算後另行公告。交易後，鴻海仍透過富士康持有臻鼎2億9,997萬1,627股，持股比率27.05％，仍為最大單一股東，不會改變目前董事席次狀況。

資策會：半導體地位穩固 預估2030年境內產能占比79%

全球政經變局加速供應鏈板塊挪移，台灣在半導體產業的核心地位仍無可替代。根據資策會統計，我國半導體廠產能目前仍高度集中於本土，台灣境內產能比重高達83%，海外布局則僅占17%，預估至2030年，台灣的半導體生產重心地位依舊穩固，產能占比仍將維持在79%左右。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。