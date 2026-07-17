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PCB廠商松上部分資訊系統遭駭客攻擊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB廠商松上（6156）今日公告部分資訊系統遭駭客攻擊，公司使用之部分資訊系統遭受駭客網路攻擊。公司說明，公司資訊部門發現網路異常後，立即啟動相關防禦機制與進行復原，目前受影響之系統已恢復正常運作。

預計可能損失或影響，松上說，目前評估對公司營運無重大影響。公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。

松上近年主要經營業務擴張，從主要經營印刷電路板、磁性元件、變壓器跨入運動護具，去年度松上營收以印刷電路板(PCB)占比50.9%，磁性元件38.5%，運動護具10.4%。

駭客 印刷電路板 網路

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