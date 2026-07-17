日月光公告砸20.31億元添設備 因應AI與HPC需求

全球政經變局加速供應鏈板塊挪移，台灣在半導體產業的核心地位仍無可替代。根據資策會統計，我國半導體廠產能目前仍高度集中於本土，台灣境內產能比重高達83%，海外布局則僅占17%，預估至2030年，台灣的半導體生產重心地位依舊穩固，產能占比仍將維持在79%左右。

2026-07-17 19:26