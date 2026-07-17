台灣半導體核心難動搖 資策會：2030年產能占比仍逼近八成

全球政經變局加速供應鏈板塊挪移，台灣在半導體產業的核心地位仍無可替代。根據資策會統計，我國半導體廠產能目前仍高度集中於本土，台灣境內產能比重高達83%，海外布局則僅占17%，預估至2030年，台灣的半導體生產重心地位依舊穩固，產能占比仍將維持在79%左右。

中經院17日舉辦「國際投資新趨勢下我國重點產業的投資布局與挑戰」研討會。資策會產業情報研究所所長洪春暉指出，過去供應鏈驅動是以「成本」為導向，逐水草而居；但近年地緣政治對抗、戰爭等非經濟因素崛起，通膨與地緣衝突已躍升為廠商選擇生產地點的首要考量，特別是先進國家在經歷疫情晶片荒後，紛紛強調供應鏈的韌性與安全。

面對歐美日等國積極強調半導體供應鏈自主，美國總統川普更喊出2028年全球市占率要達到50%的目標，外界始終憂心台灣半導體產業恐面臨外流風險。對此，洪春暉表示，根據資策會統計2026年現況，台灣半導體產能仍高度集中，有高達83%留在國內，其餘則分布在中國大陸10%、日本3%、新加坡3%、美國1%。

洪春暉說，若從個別廠商的國內外布局觀察，台積電（2330）在台灣境內的產能占比高達86%，聯電（2303）為61%，世界（5347）先進為87%，力積電（6770）更達到100%全數留在國內。相較之下，國際大廠的產能分布顯得分散，三星（Samsung）在韓國國內產能為82%、SK海力士（SK Hynix）63%、英特爾（Intel）61%、恩智浦40%，美光（Micron）甚至僅有19%在美國本土，顯見台灣半導體廠對於海外布局相對謹慎。

資策會並預估，即便到了2030年，台灣半導體產業產能仍有79%根留台灣，屆時中國大陸占比將下降至8%，日本提升至5%，新加坡、美國與德國則分別為4%、3%與1%。

洪春暉指出，當前全球資通訊與高科技上下游產業正加速重新布局，各國重要業者紛紛來台，積極強化與台灣供應鏈的整合，雖然這並非傳統意義上的全球化，而是走向「區域化」發展，但在這波浪潮中，台灣無疑扮演著關鍵角色。

洪春暉強調，業者在轉型與移轉過程中，極需足夠的資源支持、法規調適，以及針對當地投資條件與營運模式的進一步評估與協助；特別是部分資源相對受限的中型企業、中小型企業，在供應鏈移動中更需要具體的輔導與配套措施。政府與相關單位未來必須持續給予強力支持，才能協助台廠在區域化時代穩健立足。