AI時代，金管會要求金融業者落實金融資安、AI監理與營運韌性，中華電（2412）認為，在AI浪潮與地緣政治影響之下，AI技術與數位韌性是金融產業提升競爭力的關鍵，中華電信以AI治理與海地星空布局，助力金融業迎向數位科技新時代。

中華電信17日舉辦「2026金融數位科技研討會」，分享多軌衛星應用、企業AI治理實務、AI世代資安防護策略與金融監理要求，以及AI驅動下的基礎設施進化等關鍵主題，協助金融產業強化數位韌性，推動智慧化與創新升級。

中華電信企業客戶分公司副總經理陳來丁表示，在AI浪潮與地緣政治影響之下，AI技術與數位韌性是金融產業提升競爭力的關鍵，中華電信整合AI應用、算力基礎建設、資安治理與韌性通訊等關鍵能力，提供企業從基礎建設到應用落地的一站式解決方案，協助金融業提升營運效率與風險控管共同打造安全、可信賴且具韌性的金融數位新時代。

面對地緣政治與極端氣候的挑戰，「金融營運韌性」已成為金融產業永續發展的核心焦點。中華電信建構「海地星空」戰略布局，透過整合海纜、地面網路，以及高、中、低軌道衛星資源，打造多層次、可備援的韌性網路。此架構不僅能優化跨國與偏遠地區的通訊傳輸品質，更能在緊急災害或網路中斷發生時，確保銀行關鍵系統維持通訊暢通，實現金融服務「零時差、不中斷」的目標。

此外，中華電信具備自主衛星建置維運團隊與全天候服務能力，並於2025年引進OneWeb低軌衛星與SES中軌衛星服務，成為國內首家唯一涵蓋高軌（GEO）、中軌（MEO）、低軌（LEO）多軌衛星系統營運許可的電信業者，並持續擴充衛星量能，包含規劃中的Astranis台灣專屬高軌道衛星服務。透過高、中、低軌衛星整合協作，並與地面網路形成互補架構，中華電信多軌道衛星服務將為金融業建構兼具彈性備援與營運韌性的數位金融防禦網。

此外，隨著AI代理人（AI Agent）加速發展，AI應用已從輔助工具邁向自主執行階段。因應此一趨勢，金管會於2026年5月正式將AI Agent納入《金融業運用人工智慧（AI）指引》。

中華電信子公司中華創智發表企業級AI Agent管理平台「AgentHub」，透過權限管理、風險監控、稽核追蹤及集中治理機制，協助企業建立可管理、可監控且符合監理要求的AI應用環境。

中華創智總經理李柏青表示，金融業導入AI Agent的關鍵已由技術能力轉向治理與合規管理，透過完善的AI治理機制，企業可在確保安全與透明的前提下，加速AI Agent 落地應用，推動金融業邁向更智慧、更高效的數位轉型新階段。

面對數位金融、雲端應用及跨機構資料交換日趨普及，金融產業面臨的資安威脅持續升溫。金管會近年積極推動《金融資安行動方案》及《金融資安韌性發展藍圖》，引導金融機構從強化防護能力進一步邁向提升營運韌性，推動零信任架構、供應鏈風險管理、後量子密碼及營運持續等關鍵資安治理布局。

中華電信指出，AI思維重塑資安防護邏輯，探討情資驅動攻擊模擬、AI Agent帶來的新興風險，以及從漏洞檢測進階至整體資安能力驗證的重要性，協助金融機構全面強化身分治理、威脅偵測、事件應變及營運持續能力。中華電信將以資安治理、威脅偵測、事件應變與實戰驗證能力，協助金融機構強化防護、應變與復原機制，建構更具韌性的資安防護體系。

而隨著AI浪潮加速推進，中華電信認為，智慧客服、洗錢防制、詐騙偵測及投資顧問等金融AI應用快速普及，資料中心已成為支撐金融AI發展的重要基礎設施。面對GPU高密度運算所帶來的供電、散熱及營運韌性挑戰，電力與冷卻能力已成為AI時代的關鍵競爭力。

中華電信強調，以逾20年的資料中心建置與維運經驗，提供涵蓋高密度供電、液冷散熱、主機代管及雲網資安整合的一站式服務，協助金融機構打造穩定、安全且高效的AI運算環境，加速AI應用穩健落地。

中華電信指出，作為國內電信領導業者，將秉持「永遠走在最前面」的精神，持續深化海地星空網路韌性、AI治理與應用、雲地整合及資安防護能力，協助企業降低營運風險、提升經營效率，攜手金融產業邁向金融科技新時代。