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華通桃園擴廠 20.9億元取得2筆觀音區工業區土地

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
HDI龍頭低軌衛星供應大廠華通展覽一景。聯合報系資料照
HDI龍頭低軌衛星供應大廠華通展覽一景。聯合報系資料照

HDI龍頭低軌衛星供應大廠華通（2313）積極擴充產能，今日公告桃園擴廠以20.9億元取得2筆觀音區工業區土地。公司說，中長期營運發展規劃及產能擴充需求。

華通公告取得土地：桃園市觀音區工業區段一小段0194-0000號。

建物：桃園市觀音區工業區段一小段00060-000、00061-000、00062-000、00063-000、00064-000、00065-000。事實發生日：115/7/17~115/7/17。董事會通過日期：民國115年7月3日。土地總面積11,139平方公尺；建物面積：7,139.29平方公尺。交易總金額：TWD7.5億元。

另外取得土地：桃園市觀音區工業區段一小段0192-0000、0193-0000號。

建物：桃園市觀音區工業區段一小段00756-001、00756-002、007562-003、00756-004、00756-005、00756-006。事實發生日：115/7/17~115/7/17。董事會通過日期：民國115年7月3日。土地總面積12,720平方公尺；建物面積：22,865.82平方公尺。交易總金額：TWD 13.4億元。

華通 觀音 土地

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