聽新聞
0:00 / 0:00
華通桃園擴廠 20.9億元取得2筆觀音區工業區土地
HDI龍頭低軌衛星供應大廠華通（2313）積極擴充產能，今日公告桃園擴廠以20.9億元取得2筆觀音區工業區土地。公司說，中長期營運發展規劃及產能擴充需求。
華通公告取得土地：桃園市觀音區工業區段一小段0194-0000號。
建物：桃園市觀音區工業區段一小段00060-000、00061-000、00062-000、00063-000、00064-000、00065-000。事實發生日：115/7/17~115/7/17。董事會通過日期：民國115年7月3日。土地總面積11,139平方公尺；建物面積：7,139.29平方公尺。交易總金額：TWD7.5億元。
另外取得土地：桃園市觀音區工業區段一小段0192-0000、0193-0000號。
建物：桃園市觀音區工業區段一小段00756-001、00756-002、007562-003、00756-004、00756-005、00756-006。事實發生日：115/7/17~115/7/17。董事會通過日期：民國115年7月3日。土地總面積12,720平方公尺；建物面積：22,865.82平方公尺。交易總金額：TWD 13.4億元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。