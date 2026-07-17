華碩結盟關渡醫院 推動低碳醫療數位轉型

近期美股在鷹派升息預期、油價反彈及第2季財報前觀望氣氛下，短線震盪加劇，AI半導體類股更因Kyber延期、CPU需求雜音而波動放大。統一全球新科技基金郭智偉經理人指出，市場資金並未真正撤離，而是由費城半導體指數轉向今年相對落後的S&P 500與道瓊成分股，呈現「產業輪動」而非「資金退場」。短期內盤勢會比較震盪，但科技股長期向上趨勢並未改變。

2026-07-17 10:14