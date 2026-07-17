快訊

下班注意！14縣市大雨特報 易有短延時強降雨

台中地院今改裁定！全台致癌油風暴 中聯總經理余凌冲遭收押禁見

慘綠一片…台股重挫的元凶是它 分析師：這時候要買最安全的公司

聽新聞
0:00 / 0:00

華碩結盟關渡醫院 推動低碳醫療數位轉型

中央社／ 台北17日電

電腦品牌廠華碩今天宣布，與關渡醫院簽署低碳醫療數位轉型合作備忘錄，導入華碩碳數據管理平台，為關渡醫院建構系統化碳管理模式，接軌國際碳盤查標準、建置減量管理能力。

華碩發布新聞稿指出，未來與關渡醫院將持續深化智慧永續醫療合作，共同推動低碳醫療模式在醫療場域的落實。

華碩共同執行長胡書賓表示，華碩長期投入永續發展與數位創新，本次與關渡醫院合作，期待雙方能透過華碩碳數據管理平台與AI賦能應用，一起打造智慧永續醫療典範。

關渡醫院院長陳亮恭說，面對氣候變遷與淨零轉型趨勢，醫療院所除了持續提供優質照護，也同步思考如何降低營運對環境的影響。此次與華碩合作，期望透過數位化平台與系統化管理工具，在既有盤查基礎上更進一步強化碳數據管理、減量規劃及永續治理能力，為智慧永續醫療建立具體可行的推動模式。

華碩 關渡醫院 氣候變遷

延伸閱讀

華碩與關渡醫院簽署合作備忘錄 攜手打造低碳醫療數位轉型

綠色供應鏈交流論壇／淨零新局 長庚醫療推進範疇三拚減碳

綠色供應鏈交流論壇／專家：落實碳管理 要凝聚三方共識

玉山銀、新光醫院拚韌性醫療

相關新聞

加碼千億美元…台積電赴美總布局達2650億美元 魏哲家承諾持續在台投資

台積電董事長魏哲家昨天於法說會宣布，加碼投資美國亞利桑那州一千億美元（約新台幣三點二兆元），將新建數座二奈米及更先進製程晶圓廠，同時承諾會繼續在台投資。

華通桃園擴廠 20.9億元取得2筆觀音區工業區土地

HDI龍頭低軌衛星供應大廠華通（2313）積極擴充產能，今日公告桃園擴廠以20.9億元取得2筆觀音區工業區土地。公司說，中長期營運發展規劃及產能擴充需求。

台積電帶頭衝刺先進封裝 研調估2030年市場規模有望突破794億美元

台積電（2330）等帶頭衝刺先進封裝，研究機構預測，至2030年市場規模有望突破794億美元。

Gartner預測新型雲端商勢力漸起 估2030年在AI雲端市場市占率20%

商業與技術洞察公司Gartner預測，2030年新型雲端（neocloud）提供商（專門針對AI暨高效能工作負載構建之雲端服務提供商）將占AI雲端市場20%市場，即2,670億美元。

科技股洗牌不慌張！法人教你看懂這盤棋

近期美股在鷹派升息預期、油價反彈及第2季財報前觀望氣氛下，短線震盪加劇，AI半導體類股更因Kyber延期、CPU需求雜音而波動放大。統一全球新科技基金郭智偉經理人指出，市場資金並未真正撤離，而是由費城半導體指數轉向今年相對落後的S&P 500與道瓊成分股，呈現「產業輪動」而非「資金退場」。短期內盤勢會比較震盪，但科技股長期向上趨勢並未改變。

算力過剩？Meta 股價不跌反漲 法人教看科技股洗牌這盤棋

美股近期在鷹派升息預期、油價反彈及第2季財報前觀望氣氛下，短線震盪加劇，AI半導體類股更因Kyber延期、CPU需求雜音而波動放大。統一全球新科技基金郭智偉經理人指出，市場資金並未真正撤離，而是由費城半導體指數轉向今年相對落後的S&P 500與道瓊成分股，呈現產業輪動而非資金退場。短期內盤勢會比較震盪，但科技股長期向上趨勢並未改變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。