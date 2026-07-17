神雲科技展現全方位實力 量身打造單機伺服器產品線

神雲科技在此次的2026 世界人工智能大會（WAIC）上，除了機櫃解決方案外，也針對不同應用場景，量身打造單機伺服器產品線，展現其作為全方位基礎架構的深厚實力，並提供多元平台，滿足AI推論、多節點OCP架構、高效能運算，與企業通用的完整需求。

首先來看G4520G6 AI PCIe GPU 伺服器，作為針對前沿 AI 負載與代理式 AI 的伺服器，該平台搭載雙路 Intel® Xeon® 6 處理器，並支援8,192GB的DDR5-6400記憶體、8張雙槽 GPU。透過PCIe 5.0的高效網路通訊，結合9,600W電源與極致散熱管理，G4520G6為叢集運算環境奠定了速度、能效與穩定兼具的堅實基礎。

再來是C2811Z5 多節點OCP 架構液冷伺服器，專為超大規模資料中心與高效能運算打造，是一款符合OCP ORv3標準的2OU 4節點頂尖液冷（DLC）伺服器平台。單節點搭載單路AMD EPYC™ 9555處理器（支援高達400W cTDP）與12組DDR5-6400高速記憶體。採用48V DC Busbar供電架構，透過先進的液冷散熱技術，在極限制冷的前提下，為科學模擬、氣候建模及高密度虛擬化等嚴苛工作負載釋放極致算力。

最後是R2520G6 企業級伺服器，是專為儲存密度打造的2U雙路伺服器，支援32個熱插拔NVMe E3.S。全線支援PCIe Gen5極速頻寬與1+1備援2,000W電源，消除高並發吞吐的I/O瓶頸，是企業建置地端資料庫的全能高效選擇。

除三款明星單機外，展位同步展出了多款為邊緣運算及多元企業級應用場景客製化的伺服器。同時亮相了高可靠性伺服器專用主機板，與深度研發實力，全方位滿足垂直行業在智能時代下的軟硬體需求。神雲科技誠摯邀請業界夥伴親臨上海世博展覽館二號館H2-C1327展位，近距離體驗「實戰液冷，馭算綠能未來」的創新成果，探索面向規模化代理式AI 時代的高效、綠色算力智慧基礎架構。