Gartner預測新型雲端商勢力漸起 估2030年在AI雲端市場市占率20%

商業與技術洞察公司Gartner預測，2030年新型雲端（neocloud）提供商（專門針對AI暨高效能工作負載構建之雲端服務提供商）將占AI雲端市場20%市場，即2,670億美元。

生成式AI（GenAI）快速發展創造GPU密集型計算空前需求，加速在地語系化、高效能基礎結構投資，同時暴露出一般雲端模式局限性。藉由專注AI優化型基礎結構，新型雲端提供商正在挑戰超大規模雲端提供商的主導地位。

Gartner高級研究總監Enrique Castera表示，儘管美國超大規模雲端提供商推出自己的主權雲端產品，但新一波專業化新型雲端提供商正獲取市場關注。差異化體現在專注於AI優化型基礎結構與高效能工作負載。部分提供商側重主權雲端能力，確保資料暨營運始終留存特定管轄區。新型主權雲端由合約做出保證，確保雲端環境在某些或全方面（如資料、營運與治理）均限制在國家邊界內，免受外國法律追索暨域外存取。

日漸嚴格的資料主權要求迫使企業尋求對AI資料存儲、處理與治理地點有更強管控措施，以現行《一般資料保護規則》（GDPR）為基礎，隨2026年8月歐盟《人工智慧法案》核心透明度義務條款落實與執行進一步強化。監管壓力與地緣政治局勢加劇之擔憂迫使企業系統性審視IT架構，確保在地語系化數位可變性。

Castera表示，新型雲端提供商正以性能卓越、靈活的AI工作負載部署方式，結合對資料主權高度投入形成差異化優勢，定價通常更具競爭力。AI雲端市場正進入新階段，主權、性能與基礎結構專業化成為企業決策首要因素。GPU密集型工作負載需求加速增長，一般雲端模式難以跟上步伐，為新型雲端提供商大規模交付AI基礎結構創造條件。

新型雲端提供商與主權AI基礎結構增長正在重塑企業雲端策略，促使企業從集中、全球化轉向語系在地化、混合化建設。為充分把握這一轉變，基礎結構與營運（I&O）暨其他IT領導者應在一般超大規模雲端廠商外實行多樣化布局，評估專業新型雲端提供商，獲取高效能AI基礎結構與稀缺GPU資源。與此同時，企業須調整財務與風險管控策略，實施更嚴格的技術控制措施，確保資料主權完整、合規，維持營運應變能力。