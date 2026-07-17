算力過剩？Meta 股價不跌反漲 法人教看科技股洗牌這盤棋

美股近期在鷹派升息預期、油價反彈及第2季財報前觀望氣氛下，短線震盪加劇，AI半導體類股更因Kyber延期、CPU需求雜音而波動放大。統一全球新科技基金郭智偉經理人指出，市場資金並未真正撤離，而是由費城半導體指數轉向今年相對落後的S&P 500與道瓊成分股，呈現產業輪動而非資金退場。短期內盤勢會比較震盪，但科技股長期向上趨勢並未改變。

郭智偉表示，自2025年第3季以來，全球科技股呈現AI硬體與軟體分化：半導體受惠營收加速、價格上漲，獲利率擴張；CSP與軟體業者則營收平緩、股價相對疲弱。展望後市，在資金輪動下，市場已開始從硬體轉向AI軟體尋找下一波機會。在配置上，除了持續關注記憶體與能源外，也已開始布局AI軟體相關機會。

針對市場關注的Meta出租算力議題，Meta執行長受訪時強調，目前算力處於滿載，GPU是資產而非成本，出租算力是比較內外部效益後的配置。

郭智偉認為，Meta此舉是透過優化舊有GPU資產提升現金流，並首度推出閉源模型API導入收費，逐步強化獲利能力。值得注意的是，在市場爭論算力過剩時，Meta股價不跌反漲，顯示市場並未否定AI長期趨勢。

隨著AI產業進入軟硬體輪動，選股難度倍增，主動式基金優勢更顯關鍵。根據晨星統計至6月30日，統一全球新科技基金一年、兩年累積報酬率分別達215.88%、217.2%，績效是同類型基金平均的三倍之多；三年累積報酬率更是同類型基金的四倍之多；五年、十年累積報酬率也分別達361.68%及1342.3%，均位列同類型基金冠軍。