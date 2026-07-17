台積電開跌逾3% 外資駁市場預估70%毛利率不切實際

台積電（2330）今日股價雖然開盤下挫超過3%，但眾多券商仍看好其成長趨勢，上修其業績預估。

台積電昨（16）日法說會後，眾券商皆上修2026-2028年獲利預估及目標，模型反映上修後的2026年營收展望，年增超過四成及優於市場預期的資本支出增加。美系大行表示，新增的80億美元資本支出中，30億為成本通膨，50億為設備預付款。

關於台積電第3季毛利率，美系大行表示，指引中點為66%，低於預估的67.5%，主要反映2奈米初期稀釋效應。並直言法市場盛傳的70%毛利率是不切實際預估（unrealistic 70% Street forecasts）。

券商一再提醒投資人，2 奈米與海外晶圓廠都會帶來毛利率稀釋效應；澳系也表示，毛利率稀釋看來仍屬可控。A14按計劃進行，2027年試產，2028年投產，規模會比2奈米更大。