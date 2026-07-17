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台積電ADR、夜盤同步下跌 分析師：市場期待更多所致

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台積電（2330）在召開法說會，公布遠優於市場預期的第2季財報與第3季展望，但期貨夜盤、ADR在今（17）日凌晨收盤時分別下跌2.08%、2.97%，大型法人機構表示，業績面與股價走勢歧異，主要在於第2季營業利益符合預期，但業外收益較高，帶動淨利優於預期，而市場期待的更多。

分析師指出，台積電第2季毛利率達67.7%，受惠成本改善及產能利用率提升，部分抵銷海外擴產的負面影響；毛利率雖略高於公司指引上緣，但仍較市場樂觀預期低1~2個百分點。營利率達60.3%，則高出市場預期，主要受惠營運槓桿效益。稅後淨利7,066億元，優於市場預估，主要受惠世界先進股權處分及市值重估利益632億元，營業利益則符合預期。

大型法人機構表示，台積電展望第3季營收達446~458億美元，中位數季增約12%，主要受惠HPC需求強勁及N2製程加速放量，第3季毛利率及營益率達65~67%及56~58%；毛利率展望中位數將季減1.7個百分點，低於市場預期，主要反映N2製程快速放量將稀釋毛利率3至4個百分點。

在需求展望持續轉強下，台積電將2026年美元營收展望由30+%年增上修至40+% ，並將今年資本支出由520~560億美元上調至600~640億美元，向市場釋出未來成長動能強勁的正面訊號；此外，台積電宣布於亞利桑那州再加碼投資1,000億美元，分析師表示，資本支出上修不僅反映更為強勁的AI需求，亦反映成本上升。2026年營收成長

展望上修，2027年ASP調漲，及擴產幅度高於原先預期，上修今、明年每股獲利（EPS）至108.2元、139.2元。

台積電ADR ADR 台積電

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