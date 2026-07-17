突破封鎖 華為5G手機 恢復海外上市

闊別六年，大陸通信設備大廠華為宣布恢復其高速通信標準「五Ｇ」手機海外市場。此次新品在海外上市，意味華為自二○一九年受美國制裁後，突破封鎖讓五Ｇ手機重返海外。

華為向海外恢復銷售五Ｇ智慧手機，其智慧手機等終端業務的表現已恢復至與美國制裁前的相近水準，且面對大陸消費疲軟，華為積極拓展海外市場有助於帶動手機業務成長。

「日經中文網」指出，華為在馬來西亞吉隆坡舉行旗艦產品發布會，面向國際市場推出Pura九十系列手機。目前，馬來西亞已率先開啟預售，計畫從七月廿四日開始發貨。華為在墨西哥官網也已上架該商品，預計將在當地開賣，還要在杜拜舉辦發布會，可能也會在中東銷售。印尼、菲律賓當地媒體也報導，該商品近期也將上市。

華為二○一九年遭美國政府制裁，導致華為五G晶片被台積電斷供，後續很長一段時間無法生產、銷售五G手機。華為最後一代明確支持五Ｇ的旗艦手機是Mate四十系列，於二○二○年十月全球發布。後續的旗艦機，例如Mate五十、Ｐ六十等均不支持五Ｇ。

美國調查公司Omdia數據顯示，二○二六年第二季，華為在大陸的手機出貨量達一五二○萬部，年增百分之二十五，市佔率位居第一。隨著主要半導體記憶體的價格上漲，大陸平價手機廠商受供貨調整等問題拖累業績承壓，華為卻實現增長。

華為二○二四年營收超過人民幣八千六百億元，二○二五年的銷售額為人民幣八八○九億元，年增百分之二。智慧手機等面向普通消費者的終端業務表現穩健，規模已恢復至與美國制裁影響顯著前的二○二○年相近的水準。