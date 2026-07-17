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先進製程與美時間差至少2年 專家：確保利益須根留台灣
台積電將增加投資美國一千億美元，總投資額達二六五○億美元。台經院產總資料庫總監劉佩真表示，台積電原本就產能不足，既要符合美國在地製造，且要防範競爭對手搶單，加大對美投資符合台積電利益。不過，在台創造的就業及投資規模，可能會受影響。她說，台積電必須根留台灣，在台灣的先進製程與美國時間差至少兩年，才能確保台灣優勢與利益。
劉佩真說，台灣對美承諾投資兩千五百億美元，台積電雖已承諾投資一六五○億美元，但美國總統川普表示拜登時代承諾的六五○億美元不計，等於只認可台積電的一千億美元可計入兩千五百億美元額度，剩下一千五百億美元要靠台積電以外的供應鏈達成不容易，最終可能還是要靠台積電出手。
至於台積擴大對美投資對台灣的影響，劉佩真認為，台積在台灣有廿幾座廠，在台投資仍大於對美投資，且台灣基礎設施的確無法負荷，舉凡水電供給都已達極限，因此台積電勢必也要在全球進行槓桿操作，只是速度比原來想像的快，主要是ＡＩ需求來得太急太快，台灣又面臨台美談判壓力，因此加快台積電對美投資速度。
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