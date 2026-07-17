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AI需求 魏哲家：強勁至2029年

聯合報／ 記者尹慧中朱子呈／台北報導
台積電昨天舉行法說會，由董事長魏哲家主持。記者杜建重／攝影
台積電昨天舉行法說會，由董事長魏哲家主持。記者杜建重／攝影

台積電董事長暨總裁魏哲家昨天表示，從現在到二○二九年、甚至二○三○年，ＡＩ相關需求仍將維持強勁，期間是否出現短暫波動仍不確定，但整體趨勢十分強韌。他說，ＡＩ正形成一個全新產業，並將影響汽車、人形機器人及各行各業，半導體晶片則是其中最根本的基礎。

台積電昨舉行法說會，公布第二季大賺七○六五點二億元，每股純益廿七點二五元，雙創新高，單季毛利率及營益率也同步超越財測高標。以第二季九十一天估算，台積電平均每天賺進約七十七點六億元，在ＡＩ與高速運算需求強力推進下，賺錢能力再度刷新紀錄，宛如「超級印鈔機」。

為支援客戶的需求，台積電也宣布大舉上調今年資本支出，估計達六○○億至六四○億美元的新高，調幅約百分之七至十四點三。台積電指出，較高水準的資本支出始終與公司未來幾年較高的成長機會相關。憑藉強大的技術領導地位和差異化優勢，正處於有利位置，以把握來自５Ｇ、ＡＩ和高效能運算（ＨＰＣ）等產業大趨勢的多年結構性需求。

台積電強調，不預期擴產規畫會遇到任何瓶頸。台積今年資本支出中，約百分之七十至八十將用於先進製程技術；約百分之十將用於特殊製程技術；另外約百分之十至廿將用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。

展望後市，魏哲家說，ＡＩ相關需求持續「極度強勁」，預期台積電今年美元營收年增率將略高於百分之四十，第三季營收可望續創高。

對於五年期ＡＩ營收年複合成長率是否再上修，魏哲家未提出新數字，僅表示表現會「更強、更強、再更強」，並強調目前需求比台積電先前所說的還要強。

此外，法人以記憶體高毛利率為例，直言先進晶圓代工競爭者少，台積電又持續投入龐大資金，未來應有更大空間提高價格以反映自身創造的價值。魏哲家說，毛利率當然愈高愈好，但台積電與客戶是合作夥伴，客戶必須先成功，不能把價格提高到客戶無法承受。

談到記憶體業者的高獲利，魏哲家也幽默表示，「毛利率高達百分之八十六實在相當驚人。」不過，台積電毛利率能達到百分之六十八，「我就已經很滿足了」，台積電仍要作值得客戶信賴的公司。

他說，台積電的第一要務就是支持客戶成功，能夠協助客戶業務發展的事情，公司都願意去做。因台積電深受客戶信任，即使他可能很想把價格提高四倍、五倍，也不能突然這麼做，因為客戶無法承受如此大幅度的價格上漲。

魏哲家指出，台積電要賺取自身創造的價值，並確保獲利及毛利率足以支撐長期、永續的產能擴充，這不僅有利於台積電，也有利於客戶，是公司的經營哲學。

台積電 魏哲家 記憶體 AI 先進製程

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